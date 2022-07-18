Yüksek alkollü içkilere zam

Alkollü içkilere 12 gün içinde ikinci zam geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, hangi ürünlere ne kadar zam geldiğini sozcu.com.tr'ye açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Alkol ürünlerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Aybaş, zam oranının ortalama yüzde 15-20 aralığında değiştiğini ifade etti.

SENE BAŞINDAN BU YANA BEŞİNCİ ZAM

Söz konusu fiyat artışları, sene başından bu yana beşinci zam olma özelliğini taşıyor.

Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

BİRAYA DA ZAM BEKLENİYOR

Aybaş, geçen seneye kadar yılda bir kez ya da 6 ayda bir zamlanan alkol ürünlerinin bu sene itibarıyla neredeyse her ay zamlandığına dikkat çekti. Aybaş, “Gelen zamların hızına biz de yetişemez olduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aybaş, bu ay itibarıyla biraya da zam beklendiğini, ancak hem yapılacak zamların hem da zam oranlarının henüz netleşmediğini kaydetti.

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