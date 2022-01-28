Yunanistan’da altın vizede Türkler ikinci oldu

Yunanistan'dan en az 250 bin Euro'luk emlak satın alarak 'altın vize' ile 5 yıllık oturma iznine sahip olan Türklerin sayısı 2021'de 605'e yükseldi. Ülkede bu vize programından en çok yararlananlar sıralamasında Çinlilerin ardından Türkler geliyor.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarına en az 250 bin Euro yatırım karşılığında 5 yıllık oturum izni tanıyan ‘altın vize' programından en çok faydalananlar arasında Türkler ikinci sırayı aldı.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, programın başladığı 2014 yılından bu yana toplamda 9 bin 473 oturma izni verildi. Aile üyeleriyle birlikte oturma izni verilenlerin sayısı 28 bin 411 oldu.

9 bin 473 iznin yüzde 67'sine denk gelen 6 bin 367'sini Çinliler alırken, Türkler 605 izinle ikinci oldu.



2021’DE 81 TÜRK DAHA ALDI

Yunanistan'dan altın vize alan Türk vatandaşların sayısı 2021'de 81 kişi artarak 605'e yükseldi.

Yunan Kathimerini gazetesinin Göç Bakanlığı verilerinden derlediği habere göre, Yunanistan'dan altın vize alan Çinlilerin sayısı 2021'de 478 kişi arttı.



RUSLAR VE LÜBNANLILAR YÜKSELİŞTE

Söz konusu vize programından yararlanan Rusların sayısı bu dönemde yüzde 79 artışla 576'ya yükselirken, Lübnanlıların sayısı da yüzde 71 artışla 304'e ulaştı.

Haberde, 2021'deki artışta Türklerin yanı sıra, Lübnan, Hindistan, İran ve Rusya gibi ekonomik ve siyasi sorunlar yaşayan ülkelerden artan ilgi etkili oldu.

Hem coğrafi yakınlık hem de beş yıllık oturma izni için istenen yatırımın alt sınırının 250 bin Euro ile benzerlerinden az olması nedeniyle Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleri içinde ‘altın vize' programında öne çıkıyor.



BREXIT YUNANİSTAN’A YARADI

Risvas & Associates isimli hukuk firmasından Achilles Risvas, 2021'de Haziran ayından itibaren Yunanistan'ın ‘altın vize' programına Türkiye, Lübnan, Rusya, Hindistan ve İran gibi ülkelerden ilginin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Haberde, İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkması nedeniyle Hindistan'dan da birçok kişinin Yunanistan'ın vize programını tercih etmeye başladığı aktarıldı.



PANDEMİYLE DÜŞTÜ

Altın vize kapsamında 2019'da toplamda 876 milyon Euro’luk yatırım karşılığında 3 bin 503 adet oturma izni veren Yunanistan'da bu rakamlar 2020'de pandeminin etkisiyle 234,5 milyon Euro ve 938 adet oturma iznine gerilemişti.

2021'de oturma izinlerinin 1000'i aştığı tahmin ediliyor.

Türkiye’de vatandaşlık için yatırım sınırı 250 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

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