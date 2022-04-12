Zamlar belediyeleri de vurdu: Elektrik ve akaryakıt giderleri katlandı

Manisa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, akaryakıt için geçen yıl 1 milyon 239 bin lira öderken bu yıl bu tutarın 8 milyon 766 bin liraya çıktığını söyledi. Belediyenin ödediği elektrik faturası ise 2,4 milyon liradan 7,7 milyon liraya yükseldi.

İlker KILIÇASLAN

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Elektrik ve doğalgaza son bir yılda gelen yüzde 100’ün üzerindeki zamlar geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, belediyelerin bütçelerini de olumsuz etkiledi.

Son zamlar, elektrik ve akaryakıt giderlerinin katlanmasına ve belediyeleri ekonomik bir dar boğazın içine sokmaya başladı.

Manisa’da CHP’li Turgutlu Belediyesi gerçekleştirdiği nisan ayı olağan meclis toplantısında akaryakıt ve elektriğe gelen zamların belediyelere olumsuz yansımaları gündeme taşındı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, enflasyon kaynaklı bütçe gider artışlarını paylaştı.

İnsan Kaynakları, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Aşevi ve Hayır Merkezinin başlıca giderlerinde 2021 ve 2022 yılı arasında oluşan fiyat farklarını tek tek açıklayan Akın, aynı zamanda zamlardan sonra 2021 ve 2022 yılı arasında elektrik faturasında meydana gelen miktar farkını da gündeme taşıdı.

MAZOT HARCAMASI 1,2 MİLYONDAN 8,7 MİLYONA ÇIKTI

Akın, “2021’de 136 milyon lira olan bütçemizden 60 milyon 190 bin lira personel gideri olarak ödemişiz. Eğer asgari ücrete bir daha zam gelmezse ve altıncı ayda yine gelecek olan zamları hesaplamazsak bu yıl 94 milyon 834 bin lira ödeyeceğiz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nde geçen yıl mazot için ödenen paranın 1 milyon 239 bin lira olduğunu, bu yıl bu tutarın 8 milyon 766 bin liraya çıkacağına dikkat çeken Akın, “Aradaki fark çok yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

“Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde toplama ihalemizi 469 bin liraya vermişiz. Bu ay yalnızca ödeyeceğimiz fiyat farkı 853 bin lira” diyen Akın, “Yani 469 bin liraya aldığımız ihaleye 853 bin lira fiyat farkı ödeyeceğiz. Toplamda yalnızca Temizlik İşleri Müdürlüğünde mazota ödeyecek olduğumuz fiyat farkı eğer mazot bu şekilde 21 lira olarak kalırsa 20 milyon 15 bin lira” diye konuştu.

Akın, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde kullandığımız araçlara 6 milyon 572 bin lira mazot için ödemişiz. Şimdi, 7 milyon 360 bin lira ödeyeceğiz. Aşevi ve Hayır Merkezine 2021 yılında toplam 968 bin lira ödemişiz. Aynı malzemeleri alırsak 1 milyon 700 bin lira ödeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ELEKTRİK FATURASI 2,4 MİLYONDAN 7,7 MİLYONA ÇIKTI

Akın ayrıca, 2021’de ödedikleri elektrik faturasına bu yıl ödeyecekleri fiyat farkını şöyle açıkladı:

“Ülkenin geldiği durumu görün! En basit haliyle elektrik faturası üzerinden gözler öne sereceğim. Turgutlu Belediyesi, 2021’de 2 milyon 431 bin lira elektrik parası ödemiş. Bu yıl bu şekilde kalırsa, bir daha zam gelmezse 7 milyon 719 bin lira elektrik faturası ödeyeceğiz. Aradaki fark uçurum.”

GİDERLERE YÜZDE 100, GELİRLERE YÜZDE 18 ZAM

Açıklamasının son kısmında elektrik ve akaryakıta yüzde 100'ün üzerinde zam gelirken, giderlerinin aynı oranda zam gelmediğini söyleyen başkan Akın sözlerine şöyle sonlandırdı:

“Gelirlerimize yüzde 18 zam gelmiş. Ama giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde zam. Bu şekilde ilçemizi nasıl uçuracağız? Zamlarla bu memleketi uçuranlar uçurmuş. Bu şekliyle geçen yılki işleri yaparsak belediye 70 milyon lira ekstra para lazım. Nasıl hizmet yapacağız. Artık işin içinden çıkamıyoruz.”

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