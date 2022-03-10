‘Zeytinleri kesin yoksa biz keseriz’

Zeytin ağaçlarının gözden çıkarıldığını gören şirket, iptal davaları sonuçlanmadan harekete geçti, kendi zeytinliklerini kesmeleri için köylülere bildirimde bulundu. Köylüler kaymakamlıktan yardım istedi.

Erdoğan SÜZER

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Enerji Bakanlığı'nın yasaya aykırı yönetmelik çıkararak zeytin alanlarının kesilmesine izin veren düzenlemesini fırsat bilen şirketlerin, iptal davalarının sonuçlanmasını beklemeden köylülerden kendi zeytin ağaçlarını kesmelerini istediği bildirildi. Şirket köylülere aksi halde ağaçları keseceğini bildirdi. Milas'ta yasa olmadan ağaçlarını kestirmeyeceklerini belirten köylüler, şirketin durdurulması ve kanuna muhalefet edenlerin cezalandırılması için Milas Kaymakamlığı'na resmi başvuru yaptı.

Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejla Işık ile zeytinliklerin sahiplerinden oluşan İkizköy Mahallesi sakinleri Milas Kaymakamlığı'na verdikleri dilekçede, yönetmelik çıkar çıkmaz Yeniköy Kemerköy santralini işleten şirket yetkililerinin İkizköy Mahallesi muhtarıyla görüştüklerini ve zeytinlikleri kesmeleri için köylülere haber vermelerini istediklerini bildirdiler.

YÖNETMELİK YOLU AÇTI

Dilekçede, “Şirket yetkilileri muhtara şifahen, köylülerin eskiden kamulaştırılmış alanlarda bulunan zeytin ağaçlarını gelip kendilerinin kesmelerini ya da taşımalarını, aksi takdirde şirketin bu ağaçları keseceğini, taşıyacağını bildirmiştir. Muhtar da durumu köylülere iletmiştir” denildi.

Kaymakamlığa verilen dilekçede, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesinin önünün yönetmelik ile açıldığı, böylece asıl hedefin ortaya çıktığı belirtildi.

Kanun yok sayılamaz

Köylüler verdikleri dilekçede yönetmeliğin yasal dayanağının olmadığına işaret etti. Dilekçede, “İdarenin düzenleyici işlemlerinden sayılan yönetmelik ile bir yasama işlemi olan kanun yok sayılamaz” denildi.

BİR TEK AĞAÇ BİLE SÖKÜLMESİN

Köylüler, Milas Kaymakamlığı'ndan, idari para cezası verme yetkisini kullanıp şirketi durdurmasını istediler. Bir tek zeytin ağacının dahi kesilmemesi, sökülmemesi ve zarara uğramaması için gereken tüm önlemlerin alınmasını isteyen köylüler, kanuna aykırı hareket edilmesi halinde şirkete ceza kesilmesi talebinde bulundular.