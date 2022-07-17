Cengiz’in Bodrum projesine karşı 50 bin imza

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bölgenin halka açık kalan nadir koylarından Cennet Koy’da Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan proje karşı başlatılan imza kampanyasında imza sayısı 50 bini aştı. Cengiz’in son olarak yaptığı “Bölgeye 50 bin fidan dikeceğiz” açıklamasına bölge halkı sert tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'nde yarımadanın halka açık kalan nadir koylarından Cennet Koyu'nda Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan projeye tepkiler artıyor. Başlatılan imza kampanyasında 50 bin kişiyi aştı.

Bodrum’un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel projesi için Bulgari ile el sıkıştı.

BİR İNSAN ANCAK DÜŞMANI OLDUĞU TOPRAKLARA BU KÖTÜLÜĞÜ YAPAR

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Mimar Nazan Yılmaz şu değerlendirmeyi yaptı:

“Görünce, duyunca inanamadım. Bir insan, ancak düşmanı olduğu topraklara bu kötülüğü yapabilir diye düşündüm. Mimar gözüyle; en olmayacak yerde, en olmayacak proje derim.

Bodrumlu gözüyle; yarımadanın en bakir koyuna, bölgeyle alakasız vahşi ve talancı girişim derim. Çevreci gözüyle; hem cennete, cehennemi dayat. Hem de; ‘Dışarıdan taşıma ağaç getireceğim. Dikeceğim' diyorsun. Ben de; ‘İnsanların aklıyla dalga mı geçiyorsun' derim. Turizmci gözüyle; böylesi bir otelcilik, turizmcilik anlayışı ilkel döneme dahi ait değildir. Günümüzde çevre, doğa, kültür, tarih değerlerine sahip çıkmayan hiçbir turizm anlayışının sektöre tutunma şansı yok.

Hele hele uluslararası planda asla böylesi bir olasılık yok. Türkiye'nin altına imza attığı tüm uluslararası sözleşmeler çiğnenmeye çalışılmış burada. Hani erkek egemen söylemi ile, ‘Ceza sahası içerisindeki penaltıya sebebiyet veren 9 kusurlu hareketin tamamı mevcut' o cennet sahamız içerisinde. Ama istemiyoruz.

Cennet sahamız içerisinde daha baştan oyun oynanmasına karşıyız. Henüz vakit varken; mimarlar olarak yürek kanatacak, yürek karatacak bu adımın cennete atılmasına karşı duruşumuzu esirgemeyeceğiz. Bunu sadece mesleki ve ahlaki bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda geçmişe dair bir sorumluluk, geleceğe dönük bir borç olarak değerlendiriyorum. Henüz geç olmadan.”

MEHMET CENGİZ, BODRUMLUNUN SABRINI SINAMASIN

Üç gün önce Mehmet Cengiz'e mektup göndererek Bodrum'da istenmeyen adam ilan ettiklerini ve projenin gerçekleşmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise şunları söyledi:

“Cenneti cehenneme projesi gerçekleşmeden suçüstü yakalanan Mehmet Cengiz ‘Söz konusu bölgeye 50 bin ağaç dikmek istiyorum' demiş. Tekrar edelim mi Sayın Cengiz? Anlatamadık ya da galiba. Siz bu yağma projesinden çekilmediğiniz sürece üzerinizde ki; ‘Bodrum'da İstenmeyen Adam' unvanınız silinmeyecek. Şimdiden bununla ilgili imza kampanyamıza binlerce kişi katıldı. Siz istenmediğiniz yere 50 bin ağaçla mı geleceksiniz? Yani; ‘Mehmet Cengiz gelmiş aşka. Cennet Koyu aşkı bambaşka' durumları ilgi alanımıza pek girmez. Bu nokta da; ‘Ağacını al da git Cengiz' deriz sadece.

Biz Bodrumlular; Ağaca bakışınızın, millete bakışınızdan çok da farklı olmadı görüşündeyiz. Kesinlikle; ağaca kütük, ormana da kütükler yığını ya da kereste deposu gözüyle bakıyorsunuzdur. Bu kütük anlayışla uzlaşmamız asla söz konusu olamaz.”

HOŞ GELMEDİNİZ AMA GÜLE GÜLE SAYIN CENGİZ

Karahan açıklamasının devamında ise, önümüzdeki haftalarda geniş kapsamlı oda ve STK'ların katılacağı bir eylemi Cennet Koy'da gerçekleştireceklerini belirterek şöyle devam etti:

“Mehmet Cengiz şunları iyi bilmeli. Bu yağmacı anlayışınız ve tüketen tüccar bakışınız oradaki doğal sit karakteri üzerinde tehdit oluşturuyor. Doğal sit karakteri yüzlerce, binlerce yılda doğa ile doğal koşullarda oluşur. Dışarıdan taşıma ağaç fidesi ile değil. O nedenle cennetimize dışarıdan getirilecek 50 bin ağacı dikmenin; ne ahlaki, ne bilimsel, ne de bölgeyle barışık yönü olabilir.

Millet; millete nasıl baktığınızı; milletin gözünün içine baka baka alenen dillendirdiğiniz için, çok iyi biliyor. Biz de size; ‘Bodrum milleti, sizin kafanızdaki millete benzemez' demiştik. Hatta sizin indinizde; ‘Millet değil, illetiz' de demiştik. Bu anlamda size son olarak; ‘Sadece sizi değil, ağacınızı da Bodrum'da istemiyoruz sayın Cengiz.' Bodrumlular olarak; bizlere son zamanlarda yaşattığınız birlik, beraberlik, dayanışma, ortak yaşam alanına toplumsal sahip çıkış duyguları için size teşekkür ederiz. Ama size kötü haber: Bodrumlu, yaşamına ve yaşam alanına sahip çıkma konusunda oldukça kararlı, istekli. Bodrum milleti, illet olmakta ısrarcı. Sayenizde ülkemizin her bölgesinden, her milletinden; Bodrum milletine destek ve dayanışma seli akıyor. Teşekkürler sayın Cengiz. Hoş gelmediniz ancak güle güle sayın Cengiz.”

KAMPANYA 51 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Change.Org'da başlatılan imza kampanyasında bugün itibarıyla 51.200 kişiye ulaşıldı. Kampanyada şu sözlere yer verildi:

“Ülkemizin en bakir koylarından olan Bodrum Cennet Koyu, yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Cengiz İnşaat, Muğla‘nın Bodrum ilçesi Cennet Koyu‘ndaki 678 bin metrekarelik araziye villa ve otel inşaatına başlıyor.

Özelleştirme İdaresi'nden satın aldığı 678 bin metrekarelik arazide inşaata başlayacak olan Cengiz İnşaat, yaklaşık 100 villa ve Bulgari'nin işleteceği bir otel inşa edecek. 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ve koruma alanı içerisinde kalan bu alan, Akdeniz foku, çizgili yunus ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanları ve bahsedilen yapılaşma bu canlıların yaşamını tehlikeye sokacak.

Şirket Ocak 2021 yılında Cennet Koyu'nda dört adet mendirek yapısıyla iki adet plaj yapmak için ÇED başvurusunda bulunmuş ve yine imzalarımızla tepki göstermiştik. Bu yapılar yapılamadı. Şimdi bu villa ve otel projesine de tepkimizi gösterelim. Bodrum'da neredeyse halkın denize girebileceği bir alan kalmadı. Burası, kalan son bakir koylardan biri. Yok olmadan önce bu koyu elbirliğiyle korumamız gerek.

Proje dosyasında belirtildiği üzere, alanda posidonia oceanica (deniz erişteşi) korunaklı bölgede yoğun çayırlar oluşturuyor. Proje çevresinde ve proje çevresine yakın alanlarda 71 bitki türü bulunuyor.

Proje alanında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 11 sistematik gruba ait toplam 82 tür ve 302 birey yer aldığı belirtildi. Proje alanında ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek 17 sürüngen türü bulunuyor.

Proje çevresinde ve proje çevresine yakın alanlarda bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek 20 memeli türü ile nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, çizgili yunuslar ve deniz kaplumbağaları da yaşıyor.

Nadir bulunan bir çok bitki ile canlı türüne ev sahipliği yapan Ülkemizin doğal güzelliklerinden biri olan Cennet Koyu’nun korunmasını istiyoruz. Akdeniz foku, çizgili yunus ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanları talan edilmesine göz yummayalım.”

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