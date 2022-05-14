İstanbul’un rant köyü!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehir dışına çıkartılan kışlaların arazilerinin “yeşil alan” olarak kalacağı söyleniyordu ama tersi oldu. Askeri araziler parsel parsel imara açılıyor.

İsmail ŞAHİN

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2018 yılında bakan olarak atandıktan 3 ay sonra yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman da askeri arazileri biz rant olarak görmedik” dedi.

Bu açıklamanın üzerinden 3,5 yıl geçti ve bu sürede iktidar İstanbul’da çok sayıda askeri alanı yapılaşmaya açtı.

Şehrin içinde kalan askeri alanlar, imar planlarında yapılan değişiklikle konut ve ticaret alanına dönüştürülürdü.

Ranta açılan askeri alanların en büyüğü ise İstanbul’da 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na bağlı Çekmeköy Kışlası oldu.

Parsellere bölünen arazinin ilk olarak 2019 yılında 200 bin metrekarelik bölümüne inşaat izni verildi. Arazi ihalesiz olarak Emlak Konut GYO’ya satıldı ve üzerinde halen inşaatı devam eden, 392 daire ve 70 ticari üniteden meydana gelen Ormanköy projesi geliştirildi.

Bir yıl sonra Maliye Hazinesi’ne ait olan ve tamamı 130 bin 812 metrekare olan bir başka parselin, 30 bin metrekaresinin imar planları değişti. Hazırlanan imar planı ile alanın 12 bin 345 metrekaresi “resmi kurum alanı-TRT” olarak işaretlendi. Alanın bin 500 metrekaresi “sağlık tesisi alanı”, 6 bin 300 metrekaresi “ilkokul alanı”, 2 bin 662 metrekaresi “belediye hizmet alanı”, 2 bin metrekaresi “resmi kurum alanı- İlçe Emniyet Müdürlüğü” olarak düzenlendi.

Son olarak 2021 yılında Çekmeköy Kışlası’nın 860 bin metrekarelik bölümünü oluşturan ve 458, 459 ve 460 sayılı parsellerini kapsayan yaklaşık 860 bin metrekarelik alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni plan hazırlandı. 860 bin metrekarelik eski askeri alanın 355 bin 881 metrekaresi konut ve ticari birimler için ayrıldı ve bu alan yine ihalesiz olarak TOKi tarafından 937 milyon liralık bedelle Emlak Konut GYO’ya satıldı.

Emlak Konut GYO geçtiğimiz yılın sonunda Çınarköy adı bir proje geliştirdi ve satışa sundu. Proje kapsamında 1774 adet konut, 141 villa ve 56 ticari alan inşa ediliyor. Milyonlarca lira değerindeki mülklerin yapımının 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.