Kanal İstanbul’da tapular gizlendi, gözler büyük ikramiyenin vurduğu 223 parselde…

Tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir'in tapu sürecinde askıya çıkarılan belgelerde arazi sahipleri gizlendi. Türkiye'de ilk kez karşılaşılan bu uygulama sonrasında en yüksek yapılaşma izninin verildiği toplam büyüklüğü 7 milyon metrekareyi bulan 223 adet parselin sahipleri merak konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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Kanal İstanbul’un çevresine kurulması planlanan Yenişehir’in ilk 3 etabının tapu kadastro cetveli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 17 Ocak günü itirazlar için bir ay boyunca askıya çıkarıldı.

18. Madde uygulaması olarak bilinen inşaatı ruhsatı öncesindeki son aşama olan tapu süreci üç gün sonra sona eriyor.

İLK KEZ GİZLENİYOR

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi geçtiğimiz hafta konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Askıya çıkarılan kadastro parseli sıralı dağıtım cetvellerinde “Malik” kısmının yani parsel sahiplerinin bulunmadığına vurgu yapılarak “Askıdaki cetvellerde maliklerin gizlenmesi uygulamasına, ülkemizde ilk kez rastlanmaktadır. Bu da uygulama üzerindeki kuşkuları artırmaktadır. Bazı maliklere avantaj sağlanmış olması olasılığını gündeme getirmektedir. Bu nedenle şu soruların sorulması haklılık kazanmaktadır: İmar mevzuatı gereği herkese açık olması gereken bilgiler neden gizlenmektedir? Malik bilgileri saklanarak, Kanal İstanbul’da arazi toplayan uluslararası ve ulusal sermaye grupları ile siyasilerin deşifre olması mı engellenmektedir?” denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında çılgın proje olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi için henüz ihaleye çıkılmadı. Ancak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak kanalın etrafında kurulacak yeni şehir projesi için bakanlık rezerv yapı alanı olarak ilan edilen bölgede yapılaşmayı belirleyecek olan yedi etaplık 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından üçünü onayladı.

SÖZCÜ, Arnavutköy ilçesinin sınırlarını içerisinde yer alan ve yapılaşmaya açılan milyonlarca metrekare tarım arazilerini mercek altına aldı ve en fazla inşaat hakkı tanınan parselleri tek tek belirledi.

18 BİN 739 PARSELDEN 223'ÜNE BÜYÜK İKRAMİYE

Planlama alanın içerisinde birinci etapta 5 bin 825, ikinci etapta 2 bin 723, üçüncü etapta ise 10 bin 191 olmak üzere toplam 18 bin 739 parsel yer alıyor.

Yatay mimari olacağı söylenen 500 bin nüfuslu Yenişehir projesinin ilk üç etabında toplam büyüklüğü 7 milyon metrekareyi bulan 223 parsele en fazla yapılaşma hakkı olan zemin + 14 kat izni verildi.

Yenişehir'de yer alan diğer parsellere ise yapılaşma izni zemin + 2 veya zemin + 3 kat olarak tutuldu.

Boyalık, Baklalı, Çilingir, Dursunköy, Sazlıbosna bölgelerinde yer alan ve büyüklükleri 700 ile 414 bin metrekare arasında değişen ve en fazla inşaat izni verilerin arazilerin değeri yeni imar planıyla kat be kat arttı.

Kamuoyu imar piyangosunda en büyük ikramiyenin vurduğu parsellerin sahiplerinin kim olduğunu merak ediyor.

Söz konusu imar planları hazırlanırken, en yoğun yapılaşma hakkı tanınan taşınmazların neye göre seçildiği bilinmiyor.

İşte bölge bölge, parsel parsel, o araziler ve büyüklükleri…

BAKLALI

BOYALIK

DURSUNKÖY, ÇİLİNGİR, HARAÇÇI…

SAZLIBOSNA

YASSIÖREN

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VURGUNLARINDAN BİRİSİ’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarıyla ilgili kuşkularını dile getirdi. Karabat, yeni planda tarla vasfındaki arazileri konut ve ticaret alanına çevrilen kişilerin, tapudaki kimliklerinin gizlendiğini hatırlattı. Karabat, “Türkiye'nin en büyük vurgunlarından birisi de Kanal İstanbul üzerinden yapılıyor. 63 milyar dolar özelleştirme, 156 milyar dolar Hazine garantili işler ve satılan 300 milyon metrekare kamu arazisi yetmedi.”

KİŞİYE ÖZEL İMAR

“Kanal İstanbul güzergahında 2 milyon nüfusluk bölge yaratılacak. Çevre Bakanlığı,

kişiye göre imar veriyor. Kadrolaşmayı, liyakatsizliği ve ihaleciliği en iyi yapan AKP, imarda da oyun oynuyor. İmar izinlerinde bazı bölgelerde 15 kat izin verilirken bazılarına 3 kat izin verildi. 15 kat imar izni verilen kişiler kim? Yoksa Katar Emiri'nin annesi mi? Talih kuşu ona mı kondu acaba? Veya AKP'li müteahhitlere mi? Bu projeyle Marmara ve Trakya'nın tarım ve su havzalarına verilecek zararlar görmezden geliniyor” dedi.