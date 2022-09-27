Kemer Country’nin golf sahalarını konut imarına açan parselasyon planı hatalı çıktı

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen Kemer Country golf sahalarını konut imarına açan planlama sürecinde yapı ruhsatı başvurusunun önünü açacak parselasyon planı hatalı çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hatalı parselasyon planını düzeltmek için bazı parselleri plan sınırı dışına çıkararak yeniden düzenleme yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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Demirören Grubu'nun kredi borçları nedeniyle Ziraat Bankası'na geçen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'daki Kemer Country golf sahaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz nisan ayında imar planı değişikliği yapmıştı. Golf sahalarının olduğu alan bakanlık tarafından önce riskli alanların dönüşümünde kullanılacağı gerekçesiyle “rezerv alan” yani yeni konut alanı ilan edildi.

Daha sonra Emlak Konut GYO'nun Kemer Country için plan değişikliği 6 Nisan 2022'de onaylanarak askıya çıkarıldı. 358 bin metrekarelik arazinin 232 bin metrekaresine 3-5 katlı konut yapılmasının önü açılmıştı. Çevre sakinleri de planın ve rezerv yapı alanı kararının iptali için dava açmıştı. Dava sürerken bakanlık ikinci aşamaya geçerek 1 Temmuz itibariyle golf sahalarına ilişkin “3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını” onaylayarak askıya çıkarmıştı.

Madde 18 uygulaması, imar planını faaliyete geçirmeye yönelik bir uygulama işlemi. Parselasyon planı da denilen bu işlem 1 ay askıda kalıp kesinleştikten sonra, tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderiliyor. 18. madde uygulaması tescil edilirse, golf sahaları arsaya dönüşecek ve yapı ruhsatı başvurularının önündeki engel ortadan kalkacaktı.

“MADDİ HATA YAPILDI”

Ancak parselasyon planının hatalı yapıldığı anlaşıldı. Bakanlık hatayı düzeltmek için bazı parselleri plan sınırından çıkararak bu kez 2 etap halinde yeni parselasyon planı hazırladı ve 27 Eylül itibari ile askıya çıkardı. Bakanlığın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün yazısında söz konusu imar uygulamasına dahil edilen muhtelif taşınmazların fiziki olarak yerinde bırakılması gerekirken uygulamanın tek etapta yapılması nedeniyle sehven fiziki olarak irtifak (kullanım) hakkına konu olmayan yeni taşınmazlara da taşındığı belirtildi.

Parselasyon planındaki maddi hataların giderilmesi için alanda bulunan taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümlerince 2 etap halinde hazırlanan imar uygulama dosyalarının incelenerek onaylanmasının istendiği aktarıldı. Parselasyon planın onaylandığı ve tapu tescil işleminin 9 Ağustos 2022 tarihi itibariyle tamamlandığı ifade edildi.

Yazıda “Bahsedilen hata nedeniyle, ‘Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin Hatalı Geri Dönüşüm İşlemi Parselasyon Planları' başlıklı 38. maddesi hükümlerine istinaden 393, 410, 416, 1242, 1243, 1513, 1514, 1664, 1665, 1666, 1667, 1912, 1915, 1918, 1928, 1931 parseller ve 239 ada 1 parsel uygulama öncesi parsellere dönülmüş olup, kesinleşen imar planına göre yeniden hazırlanan 18. Maddesi uygulaması sonucunda, DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) % 0,3492508 olarak hesaplanmış, plan ve plan notlarına uygun olarak imar ada ve parselleri oluşturulmuştur” denildi.