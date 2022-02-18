Konut satışları ocakta önceki aya göre sert düştü

Aralıkta 226 bin olan konut satışları, ocakta yüzde 61'lik düşüşle 88 bine geriledi. Ocakta satışlar, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu.

Ocakta satışlar, aralıktaki 226 bin 503 adetlik satışa göre ise yüzde 61 oranında geriledi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.



18 BİN İPOTEKLİ SATIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artış göstererek 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 70 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,4 olarak gerçekleşti.

27 BİN İLK EL KONUT SATILDI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 27 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,8 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artış göstererek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,2 oldu.



YABANCILAR 4 BİN KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,5 artarak 4 bin 186 oldu.

Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara izledi.

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye’den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.



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