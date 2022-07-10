Rezidans kondu, arsa sahibi iflas etti

Kaçak yapılaşma nedeniyle mühürlenen, ardından imar barışıyla yasal hale getirilen ve bankalar olan borç nedeniyle bir bölümü hali hazırda icradan parça parça satılan Çiftçi Towers projesinin arazi sahibi olan şirketin iflasına karar verildi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’un en değerli lokasyonlarından Zincirlikuyu’da Çiftçiler Holding ve Türkerler İnşaat tarafından hayata geçirilen Çiftçi Towers’ta filmin sonu kötü bitti.

İstanbul Boğazı etkilenme bölgesinde kaldığı için yapılaşmanın kısıtlandığı bir alanda bulunan Çiftçi Towers’ta ticari alanlara sağlanan fazla inşaat hakkıyla konut yaparak ekstra rant elde edildi.

Ayrıca kanunun getirdiği sınırlamalar bir kenara bırakılarak 180 metre yüksekliğinde 46’şar katlı iki kulede 308 rezidans inşa edildi.

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda, “En fazla 15.5 metre yüksekliğinde 5 katlı konut alanı inşa edilebilir” diyordu.

Apart otel ruhsatı alan ve günlük kiralanması gereken binadaki yapılar ise bağımsız ünite haline getirilip 2.5-8 milyon dolar arasında satıldı.

Boğaziçi Kanunu’nda Boğaz’ı gören arazilerde inşa edilecek konut yapılarında, taban alanı kat sayısının yüzde 15’i geçemeyeceği belirtiliyordu.

Çiftçi Towers’ta ise imar planına göre yüzde 40 olması gereken taban alanı kat sayısı yüzde 87’ye kadar yükseldi. Zemin ve altındaki 10 bodrum katı kapsayan inşaat alanında 4 kat alışveriş merkezi ve 6 kat otopark olacaktı.

Çiftçi Towers’taki usulsüzlükleri SÖZCÜ ilk olarak 9 Haziran 2014’te gündeme getirdi. O tarihten itibaren süreçle ilgili yaptığımız sayısız habere karşın yerel yönetimler, hükümet ve yargı gözlerini yumdu ve İstanbul Boğazı etkilenme bölgesinde kalan iki devasa kule yükseldi.

SÖZCÜ YAZDI, MÜHÜRLENDİ

Projenin sahipleri Çiftçiler Holding ve Türkerler İnşaat, fazla eklentileri yasal hale getirmek için Beşiktaş Belediyesi’nden tadilat ruhsatı almak istedi ama belediye reddetti.

Bunun üzerine 12 Aralık 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapısının çalındığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ’nün konuyu gündeme getirmesinin ardından Beşiktaş Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri 21 Mart 2018 günü projeyi denetledi.

İki kulenin çatılarında toplam 3 bin metrekare büyüklüğünde ikişer kat fazla kullanım alanı oluşturulduğu tespit edilirken, zemin seviyesinde ise bahçe alanına her biri 350 metrekare büyüklüğünde fazladan 4 adet dükkan inşa edildiği belirlendi. Bunun üzerine inşaat mühürlendi ve kapısına da “yapı tatil tutanağı” asıldı.

İMAR BARIŞI İLE MÜHÜR SÖKÜLDÜ

Şirketlerden kaçak bölümlerin yıkılması ve ruhsata uygun hale getirilmesi istendi. Ancak bu işlem gerçekleştirilmedi ve proje geliştiricileri imar barışından faydalanmak için 30 Temmuz 2018’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Kaçak bölümler için arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 oranında ödeme yapan inşaat sahiplerine yapı kayıt belgesi verildi. İmar barışı düzenlemesi, yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararlarını iptal ettiği için Beşiktaş Belediyesi’nin mührü söküldü ve proje yoluna devam etti.

ORTAKLAR KAVGA ETTİ, PROJE İCRALIK OLDU

Ancak projede işler istenildiği gibi gitmedi, yapımı yıllar süren Çiftçi Towers’ta projenin müteahhidi Türkerler İnşaat ile Çiftçiler arasına kara kedi girdi. Bu sırada bankalar da kredi ödemeleri gecikince icra takibi başlattı.

Hali hazırda; banka borçları nedeniyle iki kulede bulunan 300 daireden 172'si, 277 ticari alandan 246'sı ve akaryakıt istasyonu ile oto servislerinin bulunduğu bölüm icra dairesi tarafından parça parça satılıyor. Öte yandan İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, 30 Haziran 2022’de proje ortaklarından Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnşaat hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Projede yarım kalan bölümlerin yılsonuna kadar Türkerler İnşaat tarafından tamamlanıp mülk sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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