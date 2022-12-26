Satılık konut fiyatlarının artış hızı kasımda geriledi

BETAM'ın Satılık Konut Piyasası Raporu'na göre, konut fiyatları kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 174,1 arttı. Rapora göre, son aylarda konut satış fiyatlarının yıllık artış oranlarında görülen gerileme kasımda da sürdü.

Sozcu.com.tr

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) 2022 Kasım ayına ilişkin açıkladığı Satılık Konut Piyasası Raporu, konut satış fiyatlarının yıllık artış oranında görülen gerilemenin kasımda devam ettiğini ortaya koydu.

Geçen yılın kasım ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 174,1 artarak 15 bin 72 TL oldu. Ekimde yüzde 191,4 olan yıllık fiyat artışı kasımda yüzde 174,1'e geriledi. Kasımda Türkiye genelinde aylık cari konut fiyat artışı yüzde 4,7 oldu.

ÜÇ BÜYÜK KENT

Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 190,5, Ankara'da yüzde 181,7 ve İzmir'de yüzde 169,1 arttı. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 22 bin 273 TL, Ankara'da 9 bin 960 TL ve İzmir'de 17 bin 67 TL oldu.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller; yüzde 209,8 ile Mersin, yüzde 202,2 ile Kocaeli, yüzde yüzde 198,3 ile Antalya, yüzde 190,5 ile İstanbul ve yüzde 181,6 ile Trabzon oldu.

ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR

Son aylarda konut satış fiyatlarının yıllık artış oranlarında görülen gerileme kasım ayında da devam etti. Öte yandan Türkiye genelinde ve üç büyük ildeki aylık artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi.

Konut talebi endeksi ekime göre neredeyse değişmedi. Benzer şekilde, konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen ‘satılan konutların satılık ilan sayısına oranı’ da ülke genelinde ve üç büyükşehirde değişmedi.