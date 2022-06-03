TOKİ, bin 400 konutu heyelanlı bölgeye yapacak

İYİ Parti Samsun Yeraltı ve Çevre Komisyonu Başkanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Cemal Uğurtay, TOKİ tarafından yapılan bin 400 konutun aktif heyelanlı bölgeye yapıldığını söyledi. Uğurtay, projenin başından itibaren yetkilileri uyardığını ancak dinletemediğini belirterek, “İnşaatlar devam ederken heyelanlar meydana geliyor. Yarın orada yaşanacak felaketin sorumlusu kim olacak?" diye sordu.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Samsun Yeraltı ve Çevre Komisyonu Başkanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Cemal Uğurtay, birinci etabı tamamlanan ikinci etabında ise çalışmaların devam ettiği bin 400 konutluk TOKİ konutlarının aktif heyelan bölgesine yapıldığını söyledi.

Kıran Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının bir felakete davetiye çıkardığını ileri süren Uğurtay, projenin başından itibaren yetkilileri uyardığını belirtti.

BÖLGEDEKİ HEYELANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde son aşamaya gelen 2. Etap TOKİ konutlarının yerleşim sahasının aktif heyelan sahasında olduğunu, raporlarla ve fotoğraflarla açıkladığını kaydeden Cemal Uğurtay, “Bölgede daha önce yapılmış olan, birinci etap alt TOKİ konutlarının da aynı durumda olduğunu açıklamıştım. Ama alınan hiçbir tedbir yok ve inşaat sahasında yapım devam ederken bile yer yer kayma ve çökmeler mevcut. Yarın bir gün oraya yerleşim olduğunda ortaya çıkacak sorunun sorumlusu kim olacak? Olası can kayıplarının hesabını kim verecek? Atakum ilçemizde, Balaç’ın altındaki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresindeki yapılaşmalar ise, ileride olabilecek felakete kucak açacak şekilde devam ediyor. Aktif heyelanların çıplak gözle görülebiliyor. Bu bölgeye çok katlı binaların yapımına onay veren yetkililerin bunu görmemelerini anlamış değilim” diye konuştu.

“İNSAN HAYATI RANTTAN DEĞERLİDİR”

Kuzey Anadolu fayının Ladik ilçesinden geçtiğini belirten Uğurtay, “Meydana gelecek bir deprem, aşırı yağışlar aktif heyelanları tetikleyecektir. Tedbir aldık diyorlar. Fore kazık da yapsanız, bunun derinliğinin en az 100 metre olması gerekir. Çünkü, yağmurlar toprağın alt seviyelerine indiğinde, erime özelliğinde olan jipsli zeminin boşluk yapmasına ve ani heyelanlara neden olacaktır. Jipsli tabakaların kalınlığı 100 metreden daha derindir. Çevrede yapılan jeofizik etütlerle tespit edilmiştir. İnsan hayatının rantlardan daha önemlidir. Devam eden yapılaşmanın engellenmesi, mevcutların da yerleşim olmadan iskana kapatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Cemal Uğurtay, aynı sorunun Atakum ilçesinde de yaşandığını ama bölgede çok yüksek katlı binaların yapıldığına dikkat çekti.