TOKİ, Kanal İstanbul için tekrar konut ihalesine çıkıyor

TOKİ, Kanal İstanbul güzergahında bulunan Arnavutköy’de üç etap halinde yapacağı toplam 2 bin 181 konut için eylül ayında ihaleye çıkıyor. TOKİ geçen yıl, konut ihalelerini iptal etmişti.

Özlem GÜVEMLİ

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TOKİ, tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy ilçesinde dikilecek konutlar için tarihini belirlediği toplam beş etaplık konut ihalesini 2021 yılının sonunda iptal etmişti.

İptal gerekçeleri “teklif veren istekli çıkmaması”, “proje alanında yer değişikliği yapılması” ve “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince” olarak açıklanmıştı.

Tapular çıkmadan yapıldığı için tartışma yaratan ihaleler ile ilgili TOKİ açıklama yaparak Arnavutköy’de dar gelirliler için “Sosyal Konut Projesi” yapılacağını, ihalelerin kanunun öngörüldüğü tüm şartlar yerine getirilerek yapıldığı belirtilmişti.

2 BİN 181 KONUT, 30 DÜKKAN, 1 CAMİİ

İptal kararlarının ardından TOKİ, Kanal İstanbul güzergahında etaplar halinde yapılacak toplam 2 bin 181 konut için yeniden ihale tarihi belirledi. Baklalı Mahallesi 1. Etap 844 konut, 10 adet dükkan ve 1 cami inşaatı için 21 Eylül 2022 tarihinde ihaleye çıkılıyor.

716 adet konut ve 10 dükkandan oluşan 2. Etap için ihale tarihi 13 Eylül 2022. Baklalı Mahallesi 3. Etap için ihale, 28 Eylül 2022 günü düzenlenecek. Bu etapta 621 konut ve 10 adet dükkan inşa edilecek.

İnşaatların tamamlanma süresi 650 gün olarak belirlendi. İhaleler yerli ve yabancı tüm isteklilere açık.

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