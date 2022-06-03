Ucuz ev hayal oldu, kiralar sürekli tırmanıyor

İstanbul'da Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu, Mayıs ayı kiralık konut raporunu yayınladı. İlçede asgari ücretin altında ev bulmak neredeyse imkansız...

Fırat FISTIK

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Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu, Mayıs ayı kiralık konut raporunu yayınladı. İlki Nisan ayında yayınlanan raporla bu ay yayınlanan rapor karşılaştırıldığında konut finansman paketinin, faizlerin düşürülmesinin kira fiyatlarına olumsuz yansıdığı ortaya çıktı.

KİRALAR ARTIYOR

Mayıs ayı Kadıköy Kiralık Konut Raporu, sahibinden.com sitesinde yer alan ilanlar temel alınarak hazırlandı. Toplam 815 ilan üzerinden hazırlanan rapora göre Nisan ayında 17 bin 432 TL olan ortalama kira yüzde 9,3 oranında artarak 19 bin 60 TL'ye çıktı.

20 bin TL ve üstü ilanların kapsam dışı bırakılarak inceleme yapıldığında dahi ortalama kira 12 bin 614'i buluyor. Bu oran Nisan ayında 11 bin 732 TL'ydi.

ASGARİ ÜCRETLİYE EV YOK

Kiralık daire ilanları fiyat aralıklarına dağıtıldığında ise şu anda asgari ücretin bugünkü tutarı olan 4 bin 253 TL'nin altında sadece iki dairenin olduğu görülüyor. Kadıköy'de tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin tek başına daire dahi tutması artık imkansız hale gelmiş durumda. Asgari ücretin altındaki bu iki ilandan biri Kot 2'de 1+1 65 m2'lik daire, diğeri ise 40 metrekare 1+0 yaşamaya elverişsiz bir daire.

Nisan ayında 8 bin TL ve altındaki ilan sayısı 135 iken Mayıs ayında yüzde 35 azalarak 88 ilana kadar geriledi. 5 bin TL ve altında ise sadece 10 adet kiralık daire ilanı var.

KİRACILAR İMZA TOPLUYOR

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu geçen ay açıkladığı ilk raporun ardından barınma hakkının güvence altına alınması için mücadele çağrısı yapmıştı. 17 Mayıs'ta “Bu kiralarla yaşanmaz, Ne yapalım sokakta mı yatalım?” denilerek Kadıköy'de bir eylem yapıldı ve ardından da bir forum gerçekleştirildi. Forumda alınan karar üzerine “Barınma temel insan hakkıdır” başlıklı imza kampanyası başlatılmıştı.