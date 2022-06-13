Almanya’dan faiz artışına yeşil ışık

Euro bölgesi devlet tahvil getirileri son yılların zirvelerine çıkarken Almanya'da hükümet, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına sıcak bakıyor.

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Euro bölgesinin devlet tahvili getirileri, başlıca merkez bankalarının para politikasını sıkılaştıracağı beklentileriyle yükselmeye devam edip son yılların zirvelerine tırmanırken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımına gitme planına sıcak baktığını söyledi.

Euro bölgesinde mali açıdan disiplinli ülkeler ile diğer ülkelerin devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı artmaya devam etti.

ALMANYA’DA TAHVİL FAİZLERİ 11 YILIN ZİRVESİNDE

Almanya’nın 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin getirisi yüzde 1,535 ile Nisan 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, iki yıl vadeli tahvillerinin getirisi 2011’den bu yana ilk kez yüzde 1’in üstüne çıkarak yüzde 1,028’e yükseldi.

ECB, geçen haftaki toplantısında temmuz için takvime alınan 25 baz puan faiz artırımına ek olarak eylülde 50 baz puan daha artırım yapabileceğinin sinyalini vererek tahvil piyasalarında geniş bantta satışları tetiklemişti.

‘ENFLASYONUN SEBEBİ ENERJİ FİYATLARI’

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın ekonomi bakanı Habeck, bugün yaptığı konuşmada ECB’nin faiz artırımlarına destek verdiklerini dile getirerek, “Bence faiz oranının artırılması doğru” dedi ve “Şu anda enflasyonun sebebi kesinlikle, şüphesiz enerji fiyatları” diye ekledi.

Euro bölgesindeki mali istikrarın bir göstergesi olarak izlenen İtalya’nın 10 yıl vadeli devlet tahvilleri ile aynı vadeli Alman tahvilleri arasındaki getiri farkı 241 baz puana çıkarak Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeye geldi.

ECB geçen hafta ancak Eylül ayına kadar yapabileceği faiz artırımlarının sinyalini verirken para piyasaları, yıl sonuna kadar ECB’nin 165 baz puan faiz artıracağını fiyatladı. ECB toplantısı öncesinde yatırımcılar merkez bankasının 135 baz puan faiz artırımı fiyatlıyorlardı. (REUTERS)

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