Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 17 Haziran Cuma günü 1.846 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.028 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.922 TL.

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Altın, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışla beraber geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.7 gerileyerek 1,844.25 dolara indi. ABD vadeli altın kontratları %0.2 düşüşle 1,846.90 dolara indi. Altın, bu seviyelerden işlem görmeye devam ederse Mayıs ortasından bu yana en büyük haftalık kaybını görecek.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.019 TL, satış 1.028 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1029 TL. Fiyatlarda 1 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 17 Haziran 2022 Cuma günü 10.285 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.665 TL, satış 1.699 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.701 TL. Fiyatlarda 2 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.858 TL, satış 6.927 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.933 TL. Fiyatlarda 6 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.331 TL, satış 3.399 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.403 TL. Fiyatlarda 4 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.733 TL, satış 6.801 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.807 TL. Fiyatlarda 6 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.717 TL, satış 6.785 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.792 TL. Fiyatlarda 7 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 17 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Haziran 2022 altın yorumları: Gram/Altın da dün tepki alımları etkili olurken, %1.66 oranında değer kaybı ile 1033 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Kısa vadeli hareketlerde 1042 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Trendin devamı açısından bu direncin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Göstergelerin pozitif görünümü trendin devamını destekliyor. 1058 seviyesi kısa vadeli üst direnç olarak takip edilebilir.