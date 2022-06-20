Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü 1.841 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1024 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.901 TL.

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Altın, dolardaki zayıflıktan destek bularak dalgalı işlemlerde yükseldi. ABD’deki resmi tatil dolayısıyla işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artışla 1,843.57’ye yükselirken ABD vadeli altın işlemleri %0.3 kazanımla 1,845.40 dolara çıktı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1015 TL, satış 1024. Geçen hafta gram altının satış değeri 1010 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü 10.249 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.659 TL, satış 1.693 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.669 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.832 TL, satış 6.901 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.802 TL. 99 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.320 TL, satış 3.387 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.339 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.706 TL, satış 6.774 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.678 TL. 96 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.692 TL, satış 6.762 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.663 TL. 99 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 20 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 20 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında kurda 17TL üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 1000Tl altına fiyat hareketi beklemiyoruz. Bugün ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olması kurda ve ons altında yatay fiyatlamalara neden olabilir.

Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı kurda yukarı baskıyı artırabilir. Ons altında ise hafta arası Powell sunumları dolar üzerinde etkili olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1030 ve 1035 TL direnç; 1010 ve 1015 TL ise destek olarak takip edilebilir.