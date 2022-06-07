BITAY Coin BitMart’ta listelenecek

Türkiye’nin global borsası Bitay, kripto zinciri tabanlı BITAY Coin’i dünyanın önde gelen ilk 10 kripto varlık borsası arasında yer alan BitMart’ta listelemeye hazırlanıyor.

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Türkiye'nin global borsası Bitay tarafından geliştirilen BITAY Coin, 2022 üçüncü çeyrekte kripto varlıklar sektörünün önde gelen borsalarından biri olan BitMart'ta listelenmeye başlayacak.

Günlük 3 milyar doları aşan işlem hacmiyle, bünyesinde 600'den fazla işlem çifti barındıran ABD Merkezli BitMart borsası, halihazırda dünyanın ilk 10 borsası arasında bulunuyor.

Çok amaçlı bir program token'ı olan BITAY Coin, blok zinciri tabanlı yüksek teknoloji çözümleriyle sürekli geliştirdiği ekosistemini düzenli olarak çeşitlendirirken kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. BITAY Coin kullanıcıları işlem ücretleri indirimlerinin yanı sıra avantajlı kilitleme (stake) seçeneklerinden ve yakında hizmete sunulacak olan Bitay Visa kart avantajlarından da yararlanabilecek.

Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, BITAY Coin'in BitMart'ta listelenmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Bitay olarak dünyanın kabul görmüş borsalarından BitMart'ta, BITAY Coin'in listelenecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kısa süre önce Avrupa'da Estonya, Asya'da ise Hindistan'da faaliyete geçtik. Şimdi de BITAY Coin'i dünyanın en büyük 10 kripto varlık borsasından biri olan BitMart'ta listeleyeceğiz. Ülkemizde BITAY Coin'in ön satış sürecinden itibaren kripto varlık yatırımcılarımızdan büyük ilgi gördük ve görmeye devam ediyoruz. BitMart'ta da BITAY Coin ile önemli bir başarı yakalayacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tam. Türkiye'nin en yüksek hacimli beş borsasından biri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekosistemimizi yenilikçi ürünlerle daha da güçlendirmeyi, ülkemizde ve dünyada istikrarlı büyümemizi hız kesmeden sürdüreceğiz.”