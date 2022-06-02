Borsada pozitif seyir sürüyor: İşte yükselişin sebepleri

Borsada geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş sürüyor. BIST 100 dün rekor kırarken enflasyon karşısında görece yüksek getiri sağlayacak alternatif bir yatırım aracının henüz çıkmamış olması yükselişte etkili oldu.

Serkan ÜSTÜN

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Küresel piyasalardaki risk iştahının yüksek enflasyon ve durgunluk endişeleri nedeniyle düşük seyretmesine rağmen borsa İstanbul’daki pozitif ayrışma sürüyor.

Borsada önde gelen 100 hissenin listelendiği BIST 100 endeksinde geçtiğimiz haftanın ortalarında başlayan yükseliş, bu haftada pozitif seyirle sürdü.

REKOR TAZELEDİ

Haftaya 2 bin 450 seviyelerinden başlayan endeks yüzde 5’in üzerinde yükselişle 2 bin 586 seviyesine çıktı. Endeks dün 2 bin 562 seviyesindeki tepe seviyesini aştı ve yeni bir rekora imza attı. 2 bin 586 seviyesinde rekor tazeleyen endeks, 2 bin 569 seviyesinde kapanış rekoru kırdı. Son 1 haftadaki yükseliş de yüzde 6,5’in üzerinde oldu.

Öte yandan dün yükselen BİST30 Endeksi, seans boyu gücünü koruyarak rekor tazeledi. Seans içi gördüğü 2880 seviyesiyle rekor tazeleyen endeks 2855 seviyesinde günü tamamladı.

Dün elektrik ve doğalgaz zamlarının açıklanmasının ardından enerji hisselerindeki artış da dikkat çekti. Elektrik hisselerini izleyen endeks günlük yüzde 2,96 kazanç sağladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken yüzde 3,46 günlük kazanç ile bilişim sektörü dikkat çekti. En çok gerileyen endeks ise yüzde 1,11 ile ulaştırma oldu.

BORSADA SON DURUM

BIST 100 endeksi bugün de yükselişle güne başladı. Sabah saatlerinde endeks 0,5 yükselişle 2 bin 579 seviyelerinde seyrederken sonrasında bir miktar gerileyerek öğleden önce 2570 seviyelerinde yatay seyre döndü.

58 hisse yukarı yönlü 37 hisse ise aşağı yönlü hareket etti. Bugünkü harekette bilişim ve ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki hareket öne çıktı.

Ulaştırma sektörüne ait şirketleri listeleyen BIST Ulaştırma Endeksi’ndeki artış yüzde 1 olurken BIST Bilişim Endeksi’ndeki artış yüzde 2’ye yaklaştı.

‘ENFLASYONA YÖNELİK YATIRIM ARACI GELENE KADAR PARA GİRİŞİ DEVAM EDECEK’

Borsadaki yükseliş eğilimi ile ilgili Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, geçtiğimiz haftalarda kısa vadeli olarak enflasyona endeksli bono/tahvil beklentileri nedeniyle endeksin baskı altında kaldığını ancak bunun bir süreliğine raftan kalktığına yönelik piyasa algısı nedeniyle hisse senetlerinde yükseliş ivmesi kaydedildiğini belirtti.

Erkan, “Enflasyona yönelik alternatif yatırım aracı gelene kadar para girişi devam edecektir, bu nedenle hükümetin açıklamalarında veya hamlelerinde değişiklik görülene kadar endekste yukarı seyrin devamı beklenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

KRİTİK ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Borsaya yönelik yatırımcı ilgisinin altında yatırım araçlarının büyük oranda yüksek enflasyon nedeniyle reel getirilerinin düşük olması yatıyor. Yerli yatırımcı yüksek enflasyon ve düşük faizler nedeniyle kazancını borsada maksimize etmeye çalışıyor.

Yani yerli yatırımcılar enflasyona karşı yüksek getiri elde edebileceğini düşündüğü hisselere yöneliyor. Bu nedenle piyasalar yarın açıklanacak enflasyon verisini de yakından izliyor.

Bununla birlikte Türk lirasının değeri ile borsa arasında da bir süredir ters yönlü ilişki devam ediyor.

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