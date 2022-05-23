Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 23 Mayıs 2022

Dolar, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü 15.95 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru, 16 lira direncini test etmeye devam ediyor. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı öncesi herhangi bir açıklama gelmemesi durumunda yukarı yönlü baskı kurda devam edebilir.

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Geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki gerileme ve bununla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasına rağmen, TL değer kaybını sürdürdü. Dolar kurunda 16.00 seviyesi psikolojik direnç görevi görmektedir. Dolayısıyla 15.00 seviyesinin aşılması ile takip edilen sert yükselişin yavaşlaması için 16.00 seviyesinin aşılmaması önemli olacak.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 15.95 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.595 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 23 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Mayıs 2022 Dolar yorumları: DolarTL'de teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Ancak, psikolojik direnç seviyesi olan 16.00'a yakın bir bölgedeyiz. Dolayısıyla, yükselişin devamı için 16 seviyesi üzerinde seyirleri görmekte fayda var. 16 seviyesinin aşılması durumunda dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam edebilir. Yukarıda 16.31 direnç seviyesi takip edilebilir. 16 seviyesinin altında görülebilecek geri çekilmeleri ise ilk aşamada 15.84 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. 15.84 altında ise 15.71 destek seviyesi takibe alınabilir.