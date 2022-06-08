Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Haziran 2022

Dolar 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 17.09 TL'den işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte Dolar kurunda yukarı yönlü hareketler yaşandı. Enflasyonun mayıs ayında yüzde 73.5 açıklanması ve TCMB’nin yüksek enflasyonu engellemek adına aldığı önlemlerin yetersiz kalması dolar kurunun yükselmesinde etkili oldu.

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Türk lirasındaki değer kaybının dün hız kazandığı ve USDTRY paritesinin 16,77 seviyesi üzerine çıktığı takip edildi. Yükselişini hızlandıran dolar endeksi 102,84 seviyesine kadar tırmanırken, GoÜ para birimleri genelinde düşüş eğiliminin etkili olduğu, Türk lirasının ise dolar karşısında %1'in üzerinde değer kaybı ile en zayıf performans gösteren dördüncü GoÜ para birimi konumunda yer aldığı gözlendi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.09 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.709 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 8 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Haziran 2022 dolar yorumları: DolarTL hafta içerisinde direnç olarak takip edilen 16.65 seviyesini de aşmasının ardından yükselişini hızlandırdı. DolarTL'de işlemler bu sabah 16.89 seviyesinden geçmektedir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 17.00 üzerinde seyirler aranacak. 17.00 üzerindeki seyirlerde 17.15 ve 17.35 direnç seviyeleri takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.65 destek görevi görebilir.