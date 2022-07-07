Döviz mevduatında sert düşüş

Şirketlerin döviz mevduatı BDDK’nın TL kredi kısıtlamasına ilişkin düzenlemesinin olduğu hafta 3,1 milyar dolar geriledi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, şirketlerin döviz mevduatındaki sert düşüşü gözler önüne serdi.

TCMB verilerine göre, 1 Temmuz ile biten haftada şirketlerin döviz mevduatı 3,1 milyar dolar düşüş gösterdi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı ise, 1 Temmuz ile biten haftada 239 milyar 748 milyon dolar düzeyinde iken, bu tutarın 209 milyar 874 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

NET REZERVLERDE 17 MİLYON DOLARLIK GERİLEME

Öte yandan, Merkez’in net rezervi geçen hafta 17 milyon dolar düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler ise, geçen hafta -54,3 milyar dolara düştü.

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