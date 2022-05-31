Euro bölgesinde rekor enflasyon borsaları düşürdü
Avrupa'da euro bölgesinde enflasyonun yüzde 8,1 ile beklentileri aşarak rekor tazelemesi üzerine hisse senedi piyasalarında düşüş görüldü.
Euro bölgesi borsaları enflasyonun mayıs ayında yeni tarihi zirveye yükselmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) öngörülenden büyük bir faiz artırımına gideceği endişeleriyle günün dip seviyelerine indi.
Euro bölgesinde tüketici fiyatlarındaki artış yıllık bazda nisan ayındaki yüzde 7,4 seviyesini ve yüzde 7,7 olan tahminleri aşarak mayısta yüzde 8,1 oldu. Enflasyonun tabana yayılması, fiyat artışlarının tek sebebinin enerji fiyatları olmadığını gösterdi.
STOXX endeksinin euro bölgesi alt endeksi yüzde 0,9 düşerken, enflasyon verisi açıklanmadan önce yatay seyreden STOXX 600 endeksi de yüzde 0,6 geriledi.
Normalde faiz artışlarından destek bulan euro bölgesi bankacılık sektörü hisseleri, enflasyonun ekonomi geneli üzerinde baskı yaratacağı endişeleriyle yüzde 1 geriledi.
ECB’DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ
ING euro bölgesi kıdemli ekonomisti Bert Coljin, “Görüyoruz ki, artan enerji enflasyonu hızla yükselen girdi maliyetleri kanalıyla tüketicilere yansıtılıyor… bu kesinlikle enflasyonun tabana yayıldığını gösteriyor” dedi.
Tabana yayılan enflasyon nedeniyle ECB’nin başlaması beklenen faiz artırımlarının erkene çekebileceğini ifade eden Coljin, ING’nin temmuz ve eylül aylarında 25’şer baz puan artış beklediğini ekledi.
Brent ham petrolünün varil fiyatı Avrupa’nın Rusya’dan yapılan petrol ithalatının büyük kısmını durdurma kararı almasının ardından 123 dolara çıkarak yatırımcıların enerji maliyetlerindeki artışın süreceği endişelerini pekiştirdi.
Almanya’nın DAX endeksi yüzde 0,6 düşerken, STOXX 600 endeksinin mayıs ayını yüzde 1 düşüşle tamamlaması bekleniyor. Teknoloji ve seyahat hisseleri yüzde 1’den fazla düşerek kayıpların başını çekti.
İngiltere’nin FTSE endeksi enerji hisseleri ve aktivist Nelson Peltz’i yönetim kuruluna almasının ardından yüzde 6,2 yükselen Unilever sayesinde yüzde 0,2 yükselerek diğer piyasaların üzerinde performans gösterdi.
Hollandalı kimyasal üreticisi DSM, İsviçreli rakibi Firmenich ile birleşme planını açıklamasının ardından yüzde 6,3 yükseldi.
Şirket aynı zamanda mühendislik malzemeleri birimini 3.85 milyar euroya özel sermaye şirketi Advent International ve Alman kimyasal üreticisi Lanxess’e satacağını açıkladı. Lanxess hisseleri yüzde 10,8 yükseldi. (REUTERS)