Goldman Sachs’ın net kârında büyük düşüş

Goldman Sachs'ın net kârı 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 3,1 milyar dolara geriledi. Kurumun hisse başına kârı da bu dönemde 8,25 dolar olarak kaydedildi.

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ABD’nin büyük bankalarından Goldman Sachs’ın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre yüzde 43 düştü.

Goldman Sachs, 2022’nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın 2022’nin üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azalarak 3,1 milyar dolara düştü. Goldman Sachs, 2021’in üçüncü çeyreğinde 5,4 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 14,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 8,25 dolara geriledi.

DİĞER BANKALAR DA KÂRLARINDA DÜŞÜŞ AÇIKLAMIŞTI

Bankanın üçüncü çeyrekteki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalışla 11,9 milyar dolara indi. Geçen yılın temmuz-eylül döneminde Goldman Sachs’ın geliri 13,6 milyar dolar olmuştu.

ABD’nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo ve Bank of America da üçüncü çeyrek kârlarında düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.

YENİDEN YAPILANMAYA GİDECEK Goldman Sachs, üç yıl içinde ikinci defa yeniden yapılanmaya giderek faaliyetlerini üç temel birime ayırma kararı aldı. Banka, faaliyetlerini varlık ve servet yönetimi, küresel bankacılık ile piyasalar ve platform çözümleri adlı üç temel birim altında yürütecek. Yükselen faizler ve düşen şirket değerlemeleri yatırım bankalarının bazı alanlardaki gelirlerini olumsuz etkiledi. Goldman Sachs satın alma-birleşme danışmanlığı gelirlerindeki azalışı, yeniden yapılanma sonrasında komisyon geliri yaratan faaliyetlerin ağırlığını artırarak telafi etmeye çalışacak. Goldman Sachs hisseleri ise beklentilerden iyi gelen bilanço verileri sonrası borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 2,5 artışla 314,50 dolara yükseldi. Analistler net kârın hisse başına 7,69 dolar olmasını bekliyorlardı. (AA, REUTERS)

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