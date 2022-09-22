Japonya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) faizleri aşırı düşük seviyede sabit tuttu, yendeki değer kaybına rağmen sıkılaştırmaya gitmedi.

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Japonya Merkez Bankası (BOJ) aşırı düşük seviyelerdeki politika faizini ve gevşek para politikasını koruyarak piyasalara diğer merkez bankaları enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırırken bu trendin aksi yönde adım atmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Fed’in politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan artırmasının ardından bugün para politikası kararını açıklayan BOJ, beklentilere paralel olarak oybirliğiyle kısa vadeli faiz oranları için hedefini -yüzde 0,1, 10 yıl vadeli hükümet tahvil getirileri için hedefini ise yüzde 0’da tuttu.

YEN 24 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

BOJ tarafından yayımlanan karar metninde kullanılan ileriye dönük yönlendirme ifadelerinde değişiklik yapılmayarak, “BOJ kısa ve uzun vadeli politika faizlerinin mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalmasını öngörüyor” denildi.

Faiz kararının ardından yen dolar karşısında 145,405 seviyesine gerileyerek 24 yılın en düşük seviyesini kaydetti. (REUTERS)