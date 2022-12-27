KAP haberleri – 26 Aralık 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 26 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AHGAZ: 3,5 milyar TL halka arz geliri elde edilmiştir.

CCOLA: Şirketin AEFES'in iştiraki Anadolu Etap Penkon Gıda'yı 112 milyon dolara satın almasına karar verildiği açıklandı. Şirket tarafından The Coca Cola Pakistan'ın yüzde 49,7'lik payının 300 milyon dolara satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

FROTO: Bursa fabrikasında 2 – 15 Ocak aralığında üretime ara verileceği açıklandı.

QUAGR: 45 gün vadeli 51,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

POLHO: Şirket bağlı ortaklığı Poliport Kimya'nın Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile İltisak Hattı Protokolü imzaladığı açıklandı.

SOKE: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 – 5 – 6 Ocak'ta toplanacak.

SNICA: Şirket paylarının 20,03 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işleminin gerçekleştirilemediği açıklandı. Elazığ OSB'de Tarımsal Sulama Tesisi kurulması kapsamında yapılan Yatırım Teşvik Başvurusunun onaylandığı açıklandı. (Yatırım Tutarı 334,1 milyon TL)

OTKAR: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Otokar Europe S.A.S'nın 2021 ve 2022 yıllarında Consip S.P.A ile imzaladığı sözleşme kapsamında, Autolinee Toscane SPA'dan 12,6 milyon euro bedelli 28 adet 9,2 metre Vectio UH Dizel ile 30 adet 10,8 metre Kent LF CNG, Regione Puglia Dipartimento Mobilita'dan 21,6 milyon euro bedelli 90 adet 10,8 metre Kent LF CNG siparişi aldığı açıklandı.

VAKBN: 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarındaki bono ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YESIL: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL'den 2,2 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ZEDUR: Şirketin yüzde 99 bağlı ortaklığı Isparta Elektrik altında yüzde 75 paya sahip olacak şekilde Çınar Batarya unvanlı şirket kurulduğu, Çınar Batarya'nın Bataryalı GES projesi için 22 MWm / 15 MWe gücünde GES bu santrale bütünleşik 15MWsaat kapasiteli bataryalı depolama tesisi kurmak için EPDK'ya ön lisans başvurusunda bulunulması sonrasında, ön lisans başvurularının olumlu karşılandığı açıklandı.

KAREL: Şirket sermayesi bugün 200 milyon TL'den yüzde 101,5 oranında bedelli olarak 202,9 milyon TL artışla 402,9 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 22,82 TL'ye denk gelmekte.

KOZAL: Şirket sermayesinin 152,5 milyon TL'den yüzde 2 bin oranında bedelsiz olarak 3,1 milyar TL artışla 3,2 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

KRONT: Şirket sermayesinin 14,3 milyon TL'den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 28,5 milyon TL artışla 42,8 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

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