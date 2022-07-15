Özgür Demirtaş: Bu CDS uykumu kaçırıyor

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri dün 900’ü aşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr Özgür Demirtaş, “Bu yol yol değil. Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye’yi felakete götürdü” dedi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada enflasyon artışını frenlemek için merkez bankaları faiz artırırken, Türkiye'de ekonomi yönetiminin tam tersini yapması nedeniyle riskler hızla artıyor.

Ekonomi yönetiminin 9 Haziran Perşembe gecesi açıkladığı yeni tedbir paketi TL’deki değer kayıplarını tersine çeviremezken, Türkiye’nin borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS’ler artmaya devam ediyor.

Konuyu sosyal medyadan değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:

“Yüz kez yazdım.

Bin kez söyledim.

Bu yol yol değil. Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye'yi felakete götürdü.

CDS'e dikkat etmesi gerekiyor Hükümetin.

Ya faizi artıracaklar ( bunca yıllık inatları boşa gidecek), ya da Döviz, piyasa faizi aynen böyle..

Tansu Çiller ve hükümeti son 99 yılın EN KÖTÜ ekonomi yöneten kişisi ve hükümetiydi.

Artık en kötü değil, sondan ikinci …

Bu CDS uykumu kaçırıyor.

Allah aşkına matematiksel yöntemlerden vazgeçmeyelim.

Türkiye'nin kapasitesi çok büyük. Bırakın doğru olanları yapmayı, yanlış yaptılarımızı bıraksak bile kar kardır. Daha iyi oluruz.

Aslında Hükümet bir kaç aklı selim açıklama ile CDS'de düşüşe yol açabilir.

Buna ihtiyacımız var. CDS seviyesi çok yüksek.

Allah aşkına bir kaç aklı selim açıklama”

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