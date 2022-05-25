‘Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na geçiş takvimi belli oldu

Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı’nın (TRLIBOR) sonlandırılması ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) geçiş için son tarih 1 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Bankalar Birliği’nin aktardığı bilgiye göre, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) Ulusal Çalışma Komitesi tarafından uluslararası kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde sürdürülen IBOR geçiş süreci ve TLREF çalışmaları tamamlandı. Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) sonlandırılmasına TLREF’e ilişkin takvim de netleşti.

Gösterge faiz oranı reformu kapsamında, uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF için tarihler açıklandı.

TARİHLER BELLİ OLDU

Türkiye Bankalar Birliği’nin verdiği bilgiye göre, TRLIBOR için son yayınlanma tarihi 30 Haziran 2022 olarak belirlenirken TRLIBOR/TLREF geçiş spread oranı ilanı 1 Temmuz 2022 oldu. Yaşayan TRLIBOR'a endeksli işlemlerin TLREF'e geçişi içinse 1 Temmuz 2022 tarihi belirlendi.

REFERANS FAİZ ORANI NEDİR?

Finansal ürün sözleşmelerinde kullanılan faiz oranları sabit veya değişken olarak belirlenebildiği gibi referans faiz oranları da yaygın olarak kullanılıyor.

Örneğin, Londra'da her iş gününde yayınlanmakta olan ve ICE Referans İdaresi (IBA) tarafından yönetilen referans faiz oranı olan Londra Bankalararası Faiz Oranı (LIBOR), en sık kullanılan referans faiz oranlarından biri ve türev, tahvil, kredi gibi ürünlerde referans alınıyor.

Bazı ülkelerse, kendi para birimleri adına özel referans faiz oranları kullanıyor. EUR için EURIBOR, JPY için TIBOR ülkelerin kendi para birimleri adına kullandıkları özel referans oranlarına örnek gösterilebilir.

TLREF NEDİR?

TLREF ise finansal kuruluşlar ve reel sektör firmaları için likit piyasa şartlarında belirlenmiş gerçek işlemlere dayalı bir gösterge faiz oranı olup 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından günlük olarak yayımlanıyor.

TLREF kullanımı ile uzun vadeli Türk lirası kredi kullanımına imkan sağlanmasının yanı sıra TLREF sayesinde gelişecek Türk lirası faiz swap piyasası ile tüketim ve yatırım işlemlerinin faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmesinin sağlanması ve finansal ürün çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.