1.7 dönümlük ormana spor tesisi inşa edilecek

Beykoz Belediyesi, Elmalı Baraj Havzası sınırları içinde kalan bin 700 metrekarelik ormanlık alana kapalı yüzme havuzu ve spor salonu yapmak üzere imar planı değişikliği hazırladı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beykoz Baklacı'daki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yeri, 2015 yılında Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme ile Beykoz Belediyesi tarafından 29 yıllığına kiralandı.

Mesire yerinin yaklaşık bin 700 metrekarelik (1.7 dönüm) kısmına çevre mahallelerde yaşayan vatandaşları ve özellikle gençleri sağlıklı yaşam için farklı spor alanlarına yönlendirmek amacıyla kapalı spor alanı yapılmasına karar verildi.

Beykoz Belediyesi, ormanlık alana kapalı yüzme havuzu ve spor salonu yapmak için arazinin imarını “spor alanı” olarak değiştirdi.

İlçe belediyesinin yaptığı plan değişikliği, geçtiğimiz mart ayında gereğinin yapılması için İBB Meclisi gündemine geldi.

“YAPI VE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTAR”

Elmalı Baraj Havzası'nın yakın mesafe koruma sınırları içinde kalan alanı yapılaşmaya açan plan teklifine, İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ile Şehir Planlama Müdürlüğü olumsuz görüş bildirdi.

Elmalı Baraj Havzası içinde yapı ve trafik yoğunluğunun arttırılacağı uyarısı yapıldı. Ancak plan değişikliği onaylandı ve geçtiğimiz haziran ayında itirazlar için askıya çıkarıldı.

“AĞAÇLIK OLMAYAN ALANA YAPILSIN”

Plana olumsuz görüş bildiren İBB Şehir Planlama Müdürlüğü askı sürecinde plana itiraz da etti.

İtiraz dilekçesinde, planın kamu yararına uygun olmakla birlikte alanın büyük kısmında yoğun ağaç dokusunun bulunduğu belirtildi.

Yakın çevresinde hazine mülkiyetinde boş alanlar bulunduğuna dikkat çekilerek kapalı spor tesisinin ağaçlık olmayan alana yapılmasının daha uygun olacağı kaydedildi.

Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ve Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı görüşleri doğrultusunda yer seçiminin uygun olmadığının altı çizildi.

İtiraz başvurusu, karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne havale edildi. Ocak ayı oturumlarında gündeme alınan Şehir ve Planlama Müdürlüğü itirazı AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile reddedildi.

İlginizi Çekebilir İBB Meclisi'nde 'Bektaşi' gerilimi: Tansiyon yükseldi, oturuma ara verildi