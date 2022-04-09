100 yıl ömrü olacağı söylenen yol bitmeden çöktü

Samsun'un önemli turizm yeri olan Ayvacık ilçesi ile Çarşamba ilçesi arasında yapımı devam eden yolun tamamlanmış kısımlarında çökmeler meydana geldi. A1 standartlarında yapıldığı ve 70-100 yıl arasında ömrü olacağı açıklanan yolun çökmesi tepkiyle karşılandı.

İsmail AKDUMAN

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Standart boyut

Ayvacık- Çarşamba ilçeleri arasındaki 30 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirecek olan yol projesi kapsamında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Ocak 2021'de ihale edildi.

Yaklaşık 350 milyon liraya mal olacak yolun yaklaşık yüzde 20’si tamamlandı.

12 aylık süreçte 43 bin metreküp taş duvar yapılan güzergahın 20. ve 23. kilometreler arasındaki kısma 35 bin ton temel dolgu malzemesi ve asfalt serildi.

Suyun yol temeline zarar vermemesi için beton hendekler ile dere geçişleri için menfezler yapıldı.

Çalışmaları yakından takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, zaman zaman incelemeler yaptı.

100 YIL ÖMRÜ OLACAKTI

Karayollarının A1 standardına göre yenilenen Çarşamba-Ayvacık Yolu'nun, 70 – 100 yıl ömre sahip olacağı belirtilerek, altyapının güçlendirileceği, çökme veya toprak kayması yaşanmasını engellemek için yol zemini sağlamlaştırılacağı açıklandı.

Tedbir amaçlı yol üstünde ve altında istinat duvarları, dere geçişleri için menfezler, beton hendekler, tahkimatlar ve fore kazıklar yapılacağı belirtildi.

2024 yılı Ağustos ayına bitirileceği açıklanan yolun bu zamana kadar yaklaşık yüzde 20’si tamamlandı.

BİTEN KISIMDA YOL ÇÖKTÜ

Çarşamba-Ayvacık yolunda çalışmalar devam ederken, yolun tamamlanan kısımlarda çökmeler meydana geldi.

Yolun ömrünü uzatmak için yapılan istinat duvarları çatladı, asfaltta derin yarıklar oluştu. Her gün yüzlerce aracın geçiş yaptığı yolun yenileme çalışması tamamlanmadan çökmesi tepkiyle karşılandı.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de harekete geçerek, bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede 18 yerde çökme ve heyelan tespit edildi.

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