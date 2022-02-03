Aşı bulunamıyor, hayvanlar hastalıktan ölüyor

Bursa'da besiciler, hayvanlarının ektima hastalığından öldüğünü ama aşı bulamadıklarını söyledi. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Oran, "Bu aşıyı 115 yıllık bir kuruluş olan Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü üretiyordu. Enstitü aşıyı üretmeyi bırakmış. Bu aşının üretimi iki tane şirkete verilmiş. Fiyatlar son derece yükselmiş, aşı yok" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da besiciler, hayvanlarının ektima hastalığından öldüğünü, aşı bulamadıklarına isyan etti.

Ektima hastalığının bulaşıcı olduğunu dile getiren Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Oran, “Bu hastalığın aşısı var. Şuanda bu aşı piyasada yok. Bu aşıyı 115 yıllık bir kuruluş olan Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü üretiyordu. Ne sebeptense bilmiyoruz; enstitü aşıyı üretmeyi bırakmış. Bu aşının üretimi 2 tane şirkete verilmiş, fiyatlar son derece yükselmiş ve aşı yok” dedi.

“İKİ FİRMAYA MAHKUM EDİLDİK”

Oran, “Biz şuna bağlıyoruz; bir müddet aşı olmayacak, aşı yeni fiyattan piyasaya çıkacak. Bizim kuzularımız ölüyor. Çok sayıda hayvan öldü. İnsanlar sürekli aşı arayıp bulamıyorlar. Bu aşı sıkıntısı sadece Bursa’da yok, tüm Türkiye’de aynı sıkıntı var. Biz 2 tane firmaya mahkum edildik” ifadelerini kullandı.

“HER VETERİNER FARKLI FİYATLA SATIYOR”

Hayvan üreticilerinin yaşadığı bir diğer sıkıntının ilaçlarda uygulanan farklı fiyat politikası olduğunu belirten Oran, şunları söyledi;

“Aspirin almak isterseniz, Türkiye’de hangi eczaneye giderseniz gidin aynı fiyata alırsınız. Besi hayvanlarında kullanılan ilaçlarda büyük fiyat oynaklıkları var. Herkes farklı fiyata satıyor. Bir besici aynı ilacı bir veterinerden 40 liraya alıyor. Diğer besici ise 22 liraya alıyor.

Bu kabul edilebilecek bir durum değil. Türkiye’de depo sisteminin kaldırılması lazım. Veteriner işlerinde depoya ihtiyaç yok çünkü aynı gün tedariki gereken ilaçlar yok. Depolar stok yapıp ilaçları fahiş fiyatlarla satıyor.”