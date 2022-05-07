158 şairden Gezi Davası kararlarına karşı bildiri

158 şair, Gezi Davası kararlarına karşı Şairler Bildirisi yayımladı. Şairlerin hep bir ağızdan okuduğu bildiride, "Suçsuzdur kardeşlerimiz. Barbarlar, onların suçsuzluğuna dokunamazlar. Suçsuzdur kardeşlerimiz. Yasaları, yalanları onların vicdanlarını tutsak alamaz. Suçsuzdur kardeşlerimiz" ifadeleri yer alıyor.

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Gezi Davası'nın karar duruşmasında, Osman Kavala müebbet hapis cezası alırken Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şairler, bugün Gezi Davası kararlarına karşı hazırladıkları “Şairler Bildirisi”ni kamuoyuyla paylaştı. Parkta toplanan şairler, hep bir ağızdan yazdıkları bildiriyi okudu. Bildiride 158 şairin imzası bulunuyor.

Şairlerin, “Suçsuzdur Kardeşlerimiz” başlıklı bildirisi şu şekilde:

SUÇSUZDUR KARDEŞLERİMİZ

Ruhları barbar olanlar, doğanın dilini anlamazlar. Onlar için gözler ve kulaklar kötü tanıklardır.

Ama biz şairler, gördük ve anladık.

Cinayet bu ülkede işlendi. Biz şairler, gördük ve tanığız.

Ağaçlarımızı bu ülkede kestiler.

Biz şairler, gördük ve tanığız.

Çocuklarımızı bu ülkede öldürdüler.

Biz şairler, gördük ve tanığız.

Akan kan, bizim de kanımızdı. Biz şairler, duyduk ve anladık.

Bize daha fazla güneş gerek.

Biz şairler, duyduk ve tanığız.

Yarının aydınlık unuyla yoğrulmuş ekmektir özgürlük.

Biz şairler, duyduk ve tanığız.

Şiir ve hayat, “Susmayın, boyun eğmeyin!” diye fısıldıyor bize.

Bunun için ustamız Cemal Süreya da “Biz kırıldık daha da kırılırız / kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.” diyordu.

Suçsuzdur kardeşlerimiz. Barbarlar, onların suçsuzluğuna dokunamazlar Suçsuzdur kardeşlerimiz. Yasaları, yalanları onların vicdanlarını tutsak alamaz. Suçsuzdur kardeşlerimiz.

İkiyüzlü kalemleri, onların saf erdemlerini karalayamaz. Biz biliyoruz ki hiç kimse özgürlüğün şarkısını bizim ağızlarımız kadar gür söyleyemez. Ve biz biliyoruz ki hiç kimse dizlerinin üstünde yükselemez güneşe.

Bunun için yaralı, üzgün ülkemizin alanlarında, bulvarlarında bizler de ayağa kalktık. Bunun için Gezi direnişi, kardeşlerimiz gibi bizim de onurumuzdur. Bunun için Gezi direnişi en güzel, en umutlu şarkımızdır…

Bu şarkı, geleceğin özgür, eşitlikçi, insana, insanlığa ve doğaya saygılı Türkiye'sinde bizleri daha da dirençli kılacak.

Bu ışıklı şarkıya sözcüklerimiz kadar inanıyoruz. Bunun için biz şairler diyoruz ki boyun eğici yasalarınızla, yasa koruyucularınızla, baskıcı erkinizle bugünü kurtarabilirsiniz ama yarın, halkın vicdanından asla kurtulamayacaksınız. Bunun için susmuyoruz, susmayacağız.

İMZACILAR:

Yeşim Ağaoğlu, Oğuzhan Akay, Nafia Akdeniz, Nuray Gök Aksamaz, Tozan Alkan, Orhan Alkaya, Erdal Alova, Emrullah Alp, Yusuf Alper, Mehmet Altun, Yüksel Andız, Suna Aras, Fatma Aras, Gökhan Arslan, Diyar Atak, Nihat Ateş, Mehmet Atilla, Salih Aydemir, Mehmet Sait Aydın, Hüseyin Bahca, Ali Asker Barut, Bilsen Başaran, Gülce Başer, İbrahim Baştuğ, Pelin Batu, Vural Bahadır Bayrıl, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Onur Behramoğlu, Egemen Berköz, Şeref Bilsel, Ayhan Bozkurt, Abdülkadir Budak, Özgün Enver Bulut, Eray Canberk, Riitta Cankoçak, Ali Cengizkan, Anıl Cihan, Ahmet Çakmak, Osman Çakmakçı, Cevat Çapan, Tunca Çaylant, Nalan Çelik, Nevzat Çelik, Nuh Ömer Çetinay, Mazlum Çetinkaya, Veysel Çolak, M. Mahzun Doğan, Deniz Durukan, Efe Duyan, Rahmi Emeç, Gültekin Emre, enderemiroğlu, Şükrü Erbaş, Vecdi Erbay, Eser Ceran Erdi, Ayça Erdura, Haydar Ergülen, Cezmi Ersöz, Ünal Ersözlü, Mehmet Erte, Süreyyya Evren, Hüseyin Ferhad, Koray Feyiz, Turgay Fişekçi, Cenk Gündoğdu, Tarık Günersel, Hilmi Haşal, Fatin Hazinedar, Devrim Horlu, Ümit Yaşar Işıkhan, Gülseli İnal, Emel İrtem, Adil İzci, Hicri İzgören, Orhan Kahyaoğlu, Muzaffer Kale, Arife Kalender, Ayşe Şafak Kanca, Turgay Kantürk, Hilal Karahan, Erkan Karakiraz, Hidayet Karakuş, Halil Karapaşaoğlu, Levent Karataş, Emel Kaya, Burhanettin Kaya, Metin Kaygalak, Tuğrul Keskin, Cengiz Kılçer, Tuna Kiremitçi, Serdar Koçak, Zeynep Köylü, Mustafa Köz, Lokman Kurucu, Akif Kurtuluş, Faris Kuseyri, Namık Kuyumcu, Oğulcan Kütük, Mehrizat, Mehtap Meral, Özkan Mert, Yaşar Miraç, Ayten Mutlu, Turgay Nar, Çayan Okuduci, Uygur Orhan, Altay Öktem, Tamer Öncül, Halil İbrahim Özcan, Mehmet Özceylan, Nihat Özdal, Yavuz Özdem, Mete Özel, Fergun Özelli, Pelin Özer, Ali Özgür Özkarcı, Hasan Özkılıç, Gonca Özmen, Hasan Öztoprak, Salih Öztürk, Asım Öztürk, A.Kadir Paksoy, Fatoş Avcısoyu Ruso, Nur Saka, Onur Sakarya, Yücelay Sal, Sezai Sarıoğlu, Neval Savak, Aslı Serin, Şükrü Sever, Mustafa Suphi, Leyla Şahin, Aydın Şimşek, Emin Şir, Tuğrul Tanyol, Tevfik Taş, Zerrin Taşpınar, Ahmet Telli, Mahmut Temizyürek, Erkut Tokman, Enver Topaloğlu, Turgut Toygar, Engin Turgut, Oğuz Tümbaş, Sabahattin Umutlu, Cem Uzungüneş, Mecit Ünal, Hülya Deniz Ünal, Fatih Yalıner, Neşe Yaşın, Halide Yıldırım, İrfan Yıldız, Hayri K. Yetik, Selahattin Yolgiden, Hüseyin Yurttaş, Özgür Zeybek.

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