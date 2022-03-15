1800 yıllık Anıt Mezar’ın yanına yapılan müdürlük binası tepki çekiyor

Gümüşkesen Mezar Anıtı'nın bitişiğine yapılan yeni müze Müdürlüğü inşaatı durduruldu. Ancak yıkılmadı. 1800 yıllık tarihi eser beton binanın gölgesinde kaldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gümüşkesen Mahallesi'ndeki 1800-2 bin yıllık tarihi Gümüşkesen Anıt Mezarı'nın bitişiğine Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri'ni işleten IC-LİMAK şirketinin 13 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında inşa ettiği Milas Yeni Arkeoloji Müzesi ve Gümüşkesen Anıtı Çevre Düzenleme projeleri binanın bitimi ile büyük tepkilere neden oldu. Aralık 2017 yılında inşaatına başlanan müze inşaatı yaklaşık 11 ay sonra kaderine terk edildi.

İNŞAAT NEDENİYLE TARİHİ ANIT 5 YILDIR ZİYARETE KAPALI

Arkeologların M.S. 160-180 olarak tarihledikleri Gümüşkesen Mezar Anıtı'nın ucube müze müdürlüğü inşaatı nedeni ile 5 yıldır ziyarete kapalı olması profesyonel tur rehberlerini isyan ettirdi.

Profesyonel rehber Ali Kılıç “Tarihi Gümüşkesen Mezar Anıtı Muğla ve Ege'de ender rastlanan güzellikte bir yer ancak bu ucube bina nedeniyle ziyarete kapatıldığı gibi uzaktan da olsa göstermek için getirdiğimiz tarihçi ve kültür meraklısı turistler beton binayı görünce buna anlam veremiyorlar, bizde anlatmakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.

DEHŞETE DÜŞMEYEN BİR KİŞİ VARSA YURT SEVGİSİNDEN BAHSEDİLEMEZ

Bodrum'da yaşayan mimar Jülide Fırat ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “MS 160-180 yılları arasında Romalıların yaptığı bir antik mezar anıtının yanı başında yapılan bu kibirli yapıyı görünce dehşete düşmeyen varsa o kişinin yurt sevgisinden bahsedilemez sanırım.

Tescilli 100 yıllık yapılarda dahi yaklaşma mesafesi 10 metredir. Yeni yapılacak yapının mevcut tarihi yapının görsel algısını engellememesi gerekir. Söz konusu durumda ise her türlü koruma şartı ihlal edilmiştir. Bir an önce bu yanlıştan ve tarihe olan bu saygısızlıktan dönülmeli, yeni yapı tamamen yıkılıp çevre düzeni eski haline getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

YIKILACAK DİYORLAR AMA BİR TÜRLÜ YIKILMIYOR

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise SÖZCÜ'ye sert açıklamalarda bulundu. Karahan “Ucube bina yüzünden tarihi anıt mezarın 5 yıldır ziyarete kapalı olduğunu belirterek “Son üç yüzyıldır o tarihsel anıt seyyahların, tarihçilerin, arkeologların uğrak yeri olmuştur. İnsanlığın mirası, değeri olan bir kültür-tarih varlığındaki bu pervasızlık sözüm ona durduruldu. Alakalı siyasiler “yanlıştı”, etkili-yetkili merciler ise “yıkılacak” diyorlar.

Müze inşaatı olarak adlandırılan şantiye derhal oradan tasfiye edilmeli. O iki firma bir daha uğramamak ve geri dönmemek üzere bölgeden uzaklaştırılmalıdır. Mimari ve tarihsel-siluet tekrar aslına dönüştürülmelidir. Unutulmasın ki; Milas ile Bodrum'un bugünkü doku uyuşmasının tarihsel kökenleri de vardır. Karya uygarlığının başkenti Mylasa (Milas)'dan, Halikarnassos (Bodrum)'a taşınmıştır.

Bölgemize yönelik olarak hiçbir başkentte alınan yağma karar ve planı, antik başkentlerimiz Mylasa ve Halikarnasos'dan geçmeyecektir. Hele de bu karar ve planlar; kültür, tarih değerlerimizin iş bilmezlikle çarçur edilmesine, talan ve tahrifine yol açıyorsa buna asla sessiz kalmamız söz konusu olamaz. Gümüşkesen Mezar Anıtı'nda, tarihimizin-kültürümüzün kemiklerinin sızlatılmasına izin vermeyeceğiz. O iki firma da öyle ellerini, kollarını sallayarak bölgeyi terk etmemelidir” dedi.

DOĞAYA, KÜLTÜRE VE TARİHE VERDİKLERİ ZARAR MUTLAKA ÖDETTİRİLMELİDİR

Karahan yeni müze inşaatını yapan şirketlerin, doğaya ve tarihe verdikleri zararın, Mezar Anıtı'nın 5 yıldır ziyarete kapalı oluşunun bedelini ödemeleri gerektiğini belirterek ”Hiçbir talan, yağma, fütursuzluk yapanın yanına kar kalmamalıdır.

Mylasa ve Halikarnassos halkı özellikle Kültür-Turizm Bakanı'ndan net yanıt ve tarihleme bekliyor. Çünkü bu tarihsel anıta hasret kalanlarda ziyaret için merakla bekliyorlar. Bu noktada başta da belirttiğimiz gibi; muhatabımız hayatında tek bir kez dahi müze ziyareti yapmamışlar, tarihsel mekanlara uğramamışlar, Romalılar'ı-Karyalılar'ı tanımamışlar değildir. Hangi akla hizmet ettilerse; onları yetkilendiren, ihale veren icra makamıdır. En çok da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dur. “Buyrun sayın bakan: Sizi önden alalım. Söz-yetki-karar sizde.” Diyerek sözlerini tamamladı.

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