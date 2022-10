’19 yılda linyit madenlerinde toplam 152 bin 698 kişi iş kazası geçirdi’

Amasra’da madende meydana gelen patlamayı değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP döneminde, 2003-2021 yılları arasında taş kömürü ve linyit madenlerinde çalışan toplam 152 bin 698 kişinin iş kazası geçirdiğini, bu kazalarda en az 921 işçinin yaşamını yitirdiğini, son 20 senede sadece kömür madenlerinde yaşanan iş kazalarının yüzde 97 arttığını söyledi.

Halil ATAŞ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Sarıbal, “AKP döneminde yani 2003-2021 yılları arasında taş kömürü ve linyit madenlerinde çalışan toplam 152 bin 698 kişi iş kazası geçirdiğini, bu kazalarda en az 921 işçinin yaşamını yitirdi.

Son 20 senede sadece kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 arttı. Ne Soma'nın, ne Ermenek'in, ne Bursa Mustafakemalpaşa'nın ne Zonguldak Kilimli'nin ne de başka iş cinayetlerinin hesabı soruldu. ‘Kader' deyip geçiştirilemez. Bu yaşananlar kaza değil. Denetimsizliğin, alınmayan önlemlerin, cezasızlığın sonucudur” diye konuştu.

“PAMUK ÜRETİCİSİ PERİŞAN”

Konuşmasında tarımda yaşanan gelişmelere de değinen Sarıbal, pamuk üreticilerinin ürünlerini maliyetlerin altında satmak zorunda kaldığını, AKP döneminde pamuk ve pamuk türevlerinin ithalatına 28,8 milyar dolar para ödendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“AKP iktidarları döneminde 17 milyon ton lif pamuk, pamuk tohumu, tohumluk pamuk, ham yağ, rafine yağ ve pamuk küspesine 28,8 milyar dolar ödendi. İthalatına bu kadar para ödenirken üretimin devamı için çiftçimizi korumuyoruz, üstüne üstlük ekim alanlarını da daraltıyoruz.

AKP'nin iktidara geldi 2002 yılında 7,2 milyon dekar pamuk ekim alanı vardı. 2020 yılında yüzde 50 azalarak 3,6 milyon dekara, 2021 yılında ise yüzde 40 azalarak 4,3 milyon dekara düşmüştü. Bu yıl geçen yıl pamuk fiyatlarının biraz yükselmesi ile 5 milyon dekara kadar yükseldi. Yeniden eski parlak günlerine dönecek iken fiyatlar bu yıl yerlerde sürünüyor. Çiftçi pamuğun kilosunu 14-15 liraya mal ederken satış fiyatı 15 liradan gidiyor. İthalatına en çok para ödediğimiz, tekstliden yağına, tohumundan yeme kadar onlarca sektöre hammadde sağlayan pamuk üretimimizi artırmak varken yeniden batırıyoruz.”

“GEREKİRSE HASAT BİTENE KADAR İTHALATI DURDURUN”

Pamuk üretimini korumak için atılması gereken adımları da aktaran Sarıbal, şöyle devam etti;

AB ile yapılan gümrük anlaşması nedeniyle gümrük uygulanmayan pamuk ürünleri ithalatı için yeni koruma duvarları getirilmesi gerek. Gerekirse hasat bitene kadar ithalatı durdurun. 1 lira 10 kuruş olan pamuk priminin 2 lira 50 kuruşa çıkartılması, pamuk alımı yapan birliklere ve küçük tüccara Ziraat Bankası üzerinden sıfır faizli kredi imkanı vererek piyasanın regüle edilmeli. Çiftçi pamuğa küserse yeniden dönmez. Buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Gelin Beyaz Altın'ı karartmayalım. Çiftçimize sahip çıkalım.”

“HAYVANCILIK CAN ÇEKİŞİYOR”

Hayvancılık sektörünün de can çekiştiğini ifade eden Sarıbal, süt üreticilerinin ve besicilerin zarar ettiğini, süt üreticilerinin süt ineklerini kesime göndermek zorunda kaldı. En son 11 Ekim 2022 günü Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye alım fiyatını çiftçinin eline net olarak 8 lira 50 kuruş geçecek şekilde revize etti. Üstüne bakanlığın 50 kuruş prim desteği ile birlikte süt üreticisinin eline 9 lira geçecek. Girdi maliyetleri özellikle de yem fiyatları dikkate alındığında litre başına 9 lira fiyat süt üreticisinin beklediği fiyat değildir. Bugün süt üreticisinin 1 litre süt maliyeti 10 lira 50 kuruştur. Süt üreticisi her ürettiği litre başına 1,5 lira zarar etmektedir” dedi.

“KIRMIZI ETİN MALİYETİ 120 LİRA”

Süt üreticileri gibi besicilerin de zarar ettiğini kaydeden Sarıbal, “Bugün bir kilogram kırmızı etin üreticiye maliyeti 116 lira ila 120 lira arasında değişiyor. Ancak buna karşın kesim fiyatları 101 lira civarındadır. Besici her ürettiği et başına kiloda 15 lira ila 20 lira arasında zarar etmektedir” ifadelerini kullandı.

“SÜT/YEM PARİTESİ 1,5, ET/YEM PARİTESİ DE EN AZ 1/25 OLMASI GEREK”

Hayvancılığın sürdürülebilmesi için süt/yem paritesinin 1,5, et/yem paritesinin de en az 1/25 olması gerektiğine dikkat çeken Sarıbal, “Süte zam yapmak da çözüm değil. Çünkü süte yapılan her zam tüketicinin süt, peynir, yoğurt, tereyağı ürünlerine de zam demek. Süt üreticisinin 1 litre süt ile 1,5 kg yem, et üreticisinin 1 kilo et ile 25 kg yem alabileceği bir sistem oluşturulmalı. Bunun için de önümüzdeki Haziran ayına kadar yem fiyatları sabit tutulmalı. Yemdeki fiyat artışı hükümet tarafından finanse edilmeli. Para var. Bu yapılabilir. Geçilmeyen köprülere, tünellere, uçulmayan havaalanlarına, kur korumalı mevduata para var. Neden çiftçiye de destek olunmasın” görüşünü dile getirdi.

“ZEYTİNİN KİLOSU 15 LİRA OLMALI”

Hasadı başlayan zeytin ile ilgili de konuşan Sarıbal, üreticilerin Zeytin üreticisi geçmiş yıllarda yaşanan doğal afetler ve fiyatların düşüklüğünden dolayı çok sıkıntı çekti. Bu yıl zeytin fiyatı çiftçiyi ayakta tutacak bir fiyat olması gerek. Bu yıl için yağlık zeytin için kilo başına 15 lira, dane zeytin için de baremine göre 20-25 lira fiyat verilmesi gerek” şeklinde konuştu.

