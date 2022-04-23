2 kişinin öldüğü kaza araç kamerasında

İzmit- Kandıra kara yolunda 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam Çakırcaali mevkisinde meydana geldi.

İzmit yönüne giden Recep Çalık yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kamyonete çarptıktan sonra Sabri Çakıroğlu idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Kandıra’ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi muhtarı olan Recep Çalık ile diğer otomobil sürücüsü Sabri Çakıroğlu hayatını kaybetti. Çakıroğlu’nun eşi İlknur Çakıroğlu ise yaralandı.

Bu arada kaza, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kamyonetin kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çalıkın kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek kamyonete çarptığı görüldü.

Kaza sonrasındaki görüntülerde ise bir özel halk otobüsünün kaza yerinde durduğu ve içerisindekilerin kazaya karışanlara yardım etmeye çalıştığı yer aldı. (DHA)

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