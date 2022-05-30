20 yıl sonra dava açılmıştı! Hande Çinkitaş cinayetinde baba ve üvey anneye beraat

İçerenköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın öldürülmesine ilişkin yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen baba ve üvey annenin yargılandığı davada mahkeme, üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul İçerenköy'de, 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin, tutuksuz sanıklar baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Handan Yılmazer, tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş ile taraf avukatları katıldı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETMİŞTİ

Duruşmada, önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlerini istedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde bıçaklanarak öldürüldüğü, daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izi olmadığı aktarıldı.

İddianamede, olay yeri fotoğrafları incelendiğinde evin salon kısmında bulunan yemek masasının üzerinde araca ait ruhsat ve anahtarların masa üzerinde bulunmadığının görüldüğü belirtilerek, olay anında ve olaydan birkaç gün sonra yapılan arama ve incelemelerdeki video çekiminde herhangi bir anahtar görülmediği kaydedildi. Olay yerinde bulunamayan kayıp daire anahtarının olaydan 11 gün sonra bulunduğu da anlatıldı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 29 Eylül 2020 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta şüpheli Nezih Çinkitaş'a ait DNA profili içerdiğinin tespit edildiği anlatıldı. Bu tespitten önce şüpheli Nezih Çinkitaş'ın bıçağın kesici kısmını eline aldığına yönelik herhangi bir beyanının olmadığı, 2001 tarihli inceleme sonucunda bıçak üzerinde Nezih Çinkitaş'a ait parmak izi tespit edilemediği de belirtildi.

Baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın “canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmalarını istedi.

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