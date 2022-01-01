2021 ülkemizde böyle geçti

Koca bir yılı daha ekonomik kriz ve korona gölgesinde tamamlarken 2021’e kelepçeler damga vurdu Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına kelepçe takıldı. Kılıçdaroğlu MEB’e girmek istedi kilitle karşılaştı...

Sibel GÜLERSÖYLER

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu oldu, öğrenciler protesto başattı!

1 OCAK: Türkiye, yeni yıla Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile girdi. 2 OCAK: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması üniversitede tepkilere neden oldu. Eylemler yıl boyunca sürdü. Direniş gösteren öğrenciler yaka paça gözaltına alındı. 4 OCAK: Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı. Üniversite ablukaya alındı. Öğrenciler terörist ilan edildi. 13 OCAK: Coronavac aşısına Türkiye İlaç Kurumu tarafından “Acil Kullanım Onayı” verildi.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK mağrasında 12 Türk ölü bulundu

10 ŞUBAT: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa için harekete geçeceklerini açıkladı. Erdoğan, “Tüm partilerin sürece katılmasını tercih ederiz” dedi. 14 ŞUBAT: Yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu.

Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ‘İstanbul Sözleşmesi' feshedildi

1 MART: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “kontrollü normalleşme” sürecine geçildiğini açıkladı. 17 MART: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle dava açtı. Anayasa Mahkemesi 31 Mart'ta eksiklik tespit ettiği iddianameyi iade etti. 20 MART: İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Muhalefet, kadın hakları savunucuları ve büyük bir kesim tepki gösterdi, hukuksal mücadele başlattı.

Doğaseverler, Rize İkizdere'de taş ocağına karşı eylem yaptı

1 NİSAN: Rize İkizdere doğanın taş ocağı için katledilmesine karşı eylemler başladı. 2 NİSAN: Biontech aşısının birinci dozu uygulanmaya başlandı. 4 NİSAN: Bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan “Montrö Bildirisi” nedeniyle soruşturma başlatıldı. 5 Nisan'da 10 kişi gözaltına alındı. 22 NİSAN: Kripto para borsası Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasıyla şirket hakkında soruşturma başlatıldı. 26 NİSAN: Türkiye, coronadan “tam kapanma” dönemine girdi.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında ‘saygısızlık' iddiasıyla inceleme!

3 MAYIS: Sotheby's'in müzayedesinde 5 milyon liraya satılan Kanuni portresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlandı. 4 MAYIS: İktidar tarafından engel üzerine engel çıkarılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesi ile inceleme açıldığı ortaya çıktı. 7 MAYIS: Eski organize suç örgütü liderlerinden Sedat Peker, videolar yayınlamaya başladı. Ortalık ayağa kalktı.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj büyük paniğe yol açtı

4 HAZİRAN: Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde, “Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptı” dedi. 8 HAZİRAN: Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla “Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği” başlatıldı. 17 HAZİRAN: ABD'deki bir kara para soruşturmasında adı geçen Sezgin Baran Korkmaz, raporlara rağmen İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktı.

Ormanlarımız cayır cayır yandı uçak gelmedi, yürekler de yandı

3 TEMMUZ: “Tosuncuk” lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olduğunu Türkiye ilk kez SÖZCÜ sayesinde öğrendi. 3 TEMMUZ: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Akdeniz bölgesini etkileyen orman yangınları başladı. Yangınlar Muğla'nın ilçelerinde de binlerce hektarlık ormana sıçradı. İktidarın THK uçaklarını devreye sokmamakta ısrarı pahalıya mal oldu. Yurtdışında çok sayıda ülkeden uçak ve helikopter desteği alındı. Yürekleri yakan yangınlar 12 Ağustos'a kadar sürdü.

Karadeniz'de yazın ortasında yaşanan seller hayatı felç etti

10 AĞUSTOS: Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ile Bozkurt'ta etkili olan sağanak büyük sele yol açtı. 11 AĞUSTOS: Sinop'ta kuvvetli yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi de sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su yuttu. Sel felaketinde 82 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 19 AĞUSTOS: 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan dahil 14 sanık gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Yurt bulamayan üniversiteliler ‘Barınamıyoruz' eylemi başlattı

2 EYLÜL: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada partinin savunma için ek süre talebini kabul etti. 3 EYLÜL: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti. 6 EYLÜL: Yüz yüze eğitime başlandı. 19 EYLÜL: Yurt bulamayan ve barınma sorununun mağduru olan üniversiteli öğrenciler ülke genelinde ‘Barınamıyoruz' eylemleri başlattı.

G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

23 EKİM: Erdoğan, bazı büyükelçilerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. “Talimatı Dışişleri Bakanı'mıza verdim, ‘Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini istedim” dedi. Diplomatik gerilim büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıklamasıyla son buldu. 26 EKİM: Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. 31 EKİM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Canı sıkılan cani samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i yolda katletti

10 KASIM: Yıl boyunca yurdun dört bir yanından çok sayıda kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri geldi. İçimizi en çok yakanlardan biri de İstanbul'da yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz oldu. Cengiz, hayatını kaybederken saldırgan tutuklandı. 20 KASIM: Toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul'u gezen ve İBB'nin sahiplendiği köpek Boji şikayet edildi. 26 KASIM: İBB, İstanbul'a 5 bin yeni taksi önerisi, Bakanlık'ın oyu ile 11. kez reddedildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu önce TÜİK'e sonra MEB'e alınmadı

2 ARALIK: Görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı. 3 ARALIK: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti. Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı. 16 ARALIK: Asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak belirlendiği açıklandı.30 ARALIK: Mülakata isyan eden binlerce gencin sesi olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı.