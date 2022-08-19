2022/3 dönem sözleşmeli er alımları başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı 2022 yılı 3. dönem sözleşmeli er teminine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bakanlık tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda, Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verildi.

Başvuru kılavuzunda en az ilköğretim mezunu olanlardan;

– Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),

– Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyan adayların Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabileceği belirtildi.

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