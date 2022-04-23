23 Nisan’da çocuklara AKP propagandası tepki çekti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Manisa’da MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için oluşturduğu oyun alanında AKP’li Şehzadeler Belediyesi kendine ait hizmet aracının hoparlörlerinden AKP propagandası yaptı. Vatandaşların tepkisi üzerine Manisa Valiliği oyun alanındaki hizmet aracını uyararak uzaklaştırdığı öğrenildi.

İlker KILIÇASLAN

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Manisa'da AKP'li Şehzadeler Belediyesi skandal niteliğinde bir olaya imza attı.

HİZMET ARACINDAN AKP PROPAGANDASI

Manisa Valiliği'nin önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi programın ardından MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için oyun platformları kuruldu.

Kurulan oyun alanlarına aileleriyle birlikte gelen çocuklar, 23 Nisan'ın coşkusu eğlenerek yaşarken, AKP'li Şehzadeler Belediyesi ait hizmet aracından AKP'nin propagandasını yapıldığının şarkıların çalınması dikkatleri çekti.

Belediyeye ait hizmet aracının hoparlörlerinden AKP'nin seçim parçası olan ‘Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' ile bazı seçim müziklerinin çalınması bir çok vatandaşın tepkisine neden oldu. Oyun alanına gelen bazı vatandaşların belediye hizmet aracının önünde alkış yaparak çalınan AKP şarkılarını protesto ettiği gözlendi.

MANİSA VALİLİĞİ UYARISIYLA ARAÇ ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

23 Nisan sebebiyle çocukların eğlendiği bir alanda seçim şarkılarının çalınmasına vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından Manisa Valiliği yaşanan duruma hassasiyet gösterdiği ve valilik personelinin belediye hizmet aracındaki kişileri uyardığı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgilere Manisa Valiliği'nin uyarısından sonra AKP şarkıları çalan belediye hizmet aracının alandan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İLK TEPKİ CHP'DEN GELDİ

23 Nisan'da yaşanan skandal niteliğindeki olayla ilgili ilk tepki CHP Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca'dan geldi.

23 Nisan'da çocukların siyasete alet edilmesinin çirkin bir olay olduğunu ifade eden CHP'li Gürtunca şu ifadelere yer verdi:

*Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle çocuklar için kurulan oyun parkına öğle saatlerinde gelen Şehzadeler Belediyesine ait araç AKP'nin seçim müziklerini çalarak dolaştığını öğrendik.

*Siyaseti çocuklara kadar indirilmesini, bu ucuz işlere girilmesini şiddetle kınıyoruz. Şehzadeler Belediyesi her ne kadar AKP'nin Belediyesi olsa da yaptığı hizmetlerin, bindikleri araçların parasını her partiye mensup ilçedeki 180 bin vatandaşımız vermektedir.

*23 Nisan'da çocukları siyasete alet etmek, belediyenin hizmet aracıyla parti propagandası yapmak tamamen bir akıl tutulmasıdır. Belediyemizden böylesi çirkin bir uygulama için vatandaşlarımızdan özür dileyip, vakit kaybetmeden bu araçtaki kişiler hakkında gerekli işlemi başlatmasını bekliyoruz.

*Belediye sadece bir partinin değil Şehzadeler halkının hepsinin hakkını gözeten, farklılıklara saygılı olması gereken bir kurum olmalıdır.”

CHP'li Gürtunca son olarak yaşanan sıkıntıyla ilgili AKP'li Şehzadeler Belediyesi'nin ne gibi açıklama yapacağını merakla beklediklerini ifade etti.

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