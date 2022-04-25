3 yıla kadar hapisle yargılanan CHP’li başkan beraat etti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce yapılan festival sırasında çıkan olaylar nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve belediye personelleri beraat etti. Fındıklı halkı kararı şarkılar söyleyerek kutladı.

İsmail AKDUMAN

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Fındıklı ilçesinde 3 yıl önce düzenlenen ‘Viçefest’ festivali sırasında seyirciler arasında tartışma çıktı. Festival görevlileri olaya müdahale ederek kavga eden tarafları alandan uzaklaştırırken, görevli polis memurlarından biri havaya 2 el ateş etti. Bunu üzerine Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve festival komitesi, polis memuru hakkında şikayetçi oldu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer bulunmadığına karar vererek, Başkan Çervatoğlu ile 4 festival görevlisi hakkında “görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama” suçlamasıyla dava açtı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Cumhuriyet Savcısı, mart ayında Pazar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Başkan Çervatoğlu ile Yücel Oğuz'un, “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve “hak mahrumiyeti” kararı verilmesini talep etti.

Bugün yapılan son duruşmada ise, mahkeme heyeti, Başkan Çervatoğlu ve arkadaşlarının beraatlerine karar verdi. Adliye dışında bekleyen kalabalık beraat kararının ardından şarkılar söylemeye başlarken, Rize İl Başkanı Deniz Saltuk, “Hukukun adaleti tescil edildi. Başkan ve arkadaşları beraat etmiştir. Bu sadece başkanımızın değil Fındıklı halkının ve buraya gelen herkesin ortak başarısıdır” dedi.

“MOTORLARIMIZI MAVİLİKLERE SÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Duruşma çıkışında adliye sarayı önünde bekleyen vatandaşlara bir konuşma yapan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervaroğlu, “2019 yılında bir yola çıktık. Bir taka Karadeniz’e çıkmıştı. Bu taka çok yüklüydü. 1919’da nasıl yüklüyse bu taka ikinci yüzyılı yeniden inşa etmek için yola çıkmıştı. Neydi meciydi (imece), neydi özgürlüktü, neydi kardeşlikti, neydi barıştı, neydi hak, hukuk, adaletti. Sizin evladınız olmaktan, ağabeyiniz olmaktan, çocuğunuz olmaktan her zaman onur duydum. Sizin fikrinizi, sizin ihtiyaçlarınız, yaratmak istediğimiz bu güzel ortamı yere düşürmeyeceğiz. Sadece ben değil ekibimizle birlikte beraat etmemiz beni ayrıca mutlu etmiştir. Çünkü bizde, ben yok. Adımızda, soyadımızda Fındıklılıdır. Siz varsanız biz varız aksi zaten mümkün değil. Biz motorları maviliklere sürmek için yola çıktık. Ve o maviliklerden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“31 MART’IN RÖVANŞINI ALMAYA ÇALIŞIYOR”

Duruşma öncesinde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “31 Mart'ın rövanşını almaya çalışıyorlar. Asla yılmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Güneşli günleri hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

Öte yandan duruşmayı CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun, Gülizar Biçer Karaca, Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bölgedeki CHP’li belediye başkanları, il ve ilçe başkanları takip etti.