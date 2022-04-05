35 yıllık ayakkabı tamircisi: Artık karnımız doymuyor

Ankara’nın en işlek yerlerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi’nde, 35 yıldır esnaflık yapan ayakkabı tamircisi Cem Ramazanoğlu, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. Ramazanoğlu “Artık karnımız doymuyor’’ dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Ankara'nın en işlek yerlerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'nde, 35 yıldır esnaflık yapan ayakkabı tamircisi Cem Ramazanoğlu, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. “Dükkanda iki floresan var, 100 liralık elektrik faturam 300 lira oldu” diyen Ramazanoğlu şunları söyledi:

HER ŞEY İKİ KAT ARTTI: Artık 50 liraya bile karnımız doymuyor. Gelen müşterimizin de durumu iyi değil. Ayakkabı tabanından boyasına kadar her şeyin 2 kat arttı. Sıkıntı çok büyük… 35 yıldır ben bu işi yapıyorum. Hiç böyle bir sıkıntı görmedim. 2-3 ay önce 15-20 liraya aldığımız ürünün fiyatı şimdi 40 lira oldu. Biz yapıştırıyoruz, söküyoruz, takıyoruz. Müşteriden ne kadar talep edeceğiz? Müşterilerimizde de sıkıntı var.

HEPSİ DOLARLA: 2 ay önce 7 liraya aldığımız ayakkabı boyası 15 lira oldu. Ayakkabıyı şu anda 10 liraya boyuyoruz. Tabanını ise 40 liraya alıyoruz. Ayakkabı tabanını söküp değiştirmek bize 70 liraya mâl oluyor. Müşteriden de 100 lira talep ediyoruz. 30 lira kazanıyoruz. Her gün de iş olmuyor. Hafta da bir iki tane geliyor. 100 liralık deri parçası 300 liraya çıktı. Yapıştırıcıların ve derilerin hepsi dolarla geliyor.