412 kişi AKP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçti

Antalya'da AKP'den istifa eden Batıgan Aşireti'nden Mehmet Tayfur ve beraberindeki 412 kişi İYİ Parti'ye geçti.

İsmail AKIN

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AKP'den istifa eden Batıgan Aşireti’nden Mehmet Tayfur ve beraberindeki 412 kişi düzenlenen törenle İYİ Parti ailesine katıldı. İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, rozet takma töreninde yaptığı konuşmada ülkenin ve vatandaşın umudu olan İYİ Parti'nin iktidara emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

“İKTİDARA YÜRÜYORUZ”

Vatandaşın artık AKP ile küçük ortağı MHP'den ümidini kestiğini ve kurtuluşu İYİ Parti'de gördüğünü kaydeden Başaran, “İYİ Parti, Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde vatandaşımızın da desteğiyle iktidara yürüyor. Mevcut iktidarın artık ülkeyi yönetemediği ve çözülmeye başladığı net bir şekilde ortaya çıktı. AKP'den ümidini kesen insanlarımız artık akın akın İYİ Parti saflarına katılıyor. Bugünde, AKP'den istifa eden Batıgan Aşireti’nden Mehmet Tayfur ve beraberindeki 412 vatandaşımız İYİ Partili oldu. Bu ülke bizim. El birliğiyle ülkemizi bu iktidardan kurtaracağız” dedi.

Başaran, 412 kişinin İYİ Parti'ye katılmasına katkı koyan ve bu konuda büyük emek harcayan Yusuf Öztürk, Mine Fidan, Mehmet Ali Erdoğdu ve Ahmet Fırathan’a da teşekkür etti.

“KATILIMLAR DEVAM EDECEK”

AKP'den istifa ederek İYİ Parti rozeti takan Batıgan Aşireti’nden Mehmet Tayfur ise önümüzdeki günlerde katılımların devam edeceğini söyledi. İYİ Parti'yi Antalya'da birinci parti yapmak için çok çalışacaklarını ifade eden Tayfur, “İl Başkanımız Mehmet Başaran'a söz verdim. Önümüzdeki günlerde aşiretimize mensup çok sayıda kişiyi daha İYİ Partili yapacağız” diye konuştu.

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