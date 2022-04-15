5 litrelik ayçiçek yağı Halk Büfe’de 155 liradan satışa sunuldu
5 litrelik yağların fiyatı 200 liranın üzerine çıkarken, 2 litrelik yağ ise 90 lira sınırını geçti. Bursa'da CHP'li Gemlik Belediyesi iştiraki Halk Büfe'de 5 litrelik ayçiçek yağı 155 lira, 2 litrelik yağ ise 55 liradan halka satıldı.
Gemlik Belediyesi iştiraki Halk Büfe’de halka ucuz ayçiçek yağı satışı yapılmaya başlandı.
Piyasada 5 litrelik yağların fiyatı 200 liranın üzerine çıkarken, 2 litrelik yağ ise 90 lira sınırını geçti.
Gemlik Belediyesi iştiraki Halk Büfe’de 5 litrelik ayçiçek yağı 155 lira, 2 litrelik yağı ise 55 liradan satışa sunarak dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürdü.
“VATANDAŞIMIZIN UYGUN FİYATLARDA BULAMADIĞI AYÇİÇEK YAĞI HALK BÜFE’DE”
Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, belediye iştiraki Halk Büfe’de vatandaşlara ucuz ayçiçek yağı dağıttı. Sertaslan, “Vatandaşlarımızın uygun fiyatlarda bulmakta sıkıntı çektikleri Ayçiçek yağı artık halk büfelerimizde satılıyor. Afiyet olsun” ifadelerini kullandı.