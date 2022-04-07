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6 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.

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6 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı

Alınan bilgilere göre Enez ilçesi yakınlarında 1.derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A.ve E.A.’yi yakaladı. FETÖ şüphelileri göz altına alınarak sorgulama işlemleri başlatıldı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SINIRDA YAKALANAN PKK’LILAR TUTUKLANDI

Güvenlik güçlerince Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı R.K ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü PKK zanlısı R.K ve S.K, iki gün önce Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı. (İHA)

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