600 yıllık Kadı Hamamı mahalli yemek restoranı oluyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin İskender Paşa Mahallesi'ndeki 600 yıllık Osmanlı eseri olan tarihi Kadı Hamamı, Diyarbakır'ın mahalli yemeklerinin servis edileceği bir restorana dönüştürüldü.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İskender Paşa Mahallesi’ndeki 1543 yılında inşa edilen tarihi Kadı Hamamı mahalle sakinlerinin sokağından bile geçmeye korktuğu bir metruk yapı halindeydi.

Sorumluların ilgisiz ve kayıtsız kalması nedeniyle zaman içinde tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan hamam, aynı sokakta fırıncılık yapan Mahmut Gündüz tarafından vakıftan kiralandı.

Tepeden tırnağa yenilenen hamamdan kamyonlar dolusu moloz ve hafriyatlar çıkarıldı. Kubbesi, çatısı, iç ve dış duvarları aslına uygun biçimde onarılan hamama elektrik hattı da çekildi.

“VİCDANIMIZ EL VERMİYORDU”

Hamamın külhan kısmını mutfak, içini ve bahçesi de mahalli yemeklerin servis edileceği her taşı her köşesi tarih kokan otantik bir restorana dönüştürülecek.

Hamamın hemen yanında fırıncılık yapan Mahmut Gündüz, “Bu 600 yıllık tarihin böyle harabe bir halde olmasına vicdanımız el vermiyordu. Bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı madde bağımlılarının mekânı haline gelmişti. Bu da bu mahallenin sakini olarak bizleri çok üzüyordu. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yaparak hamamı kiraladık, restorasyonu da önemli ölçüde tamamlandı. Mahalleye güzel bir görünüm kattı. Tarihi dokusu ve geçen yıllar içinde teknik alt yapısı artık hamam olarak kullanılmasına müsait olmadığı için biz de coğrafi işaretli mahalli yemeklerin servis edileceği bir restoran yapmaya karar verdik, mahallemize ve kentimize hayırlı olsun” dedi.

Evliye Çelebi seyahatnamesinde Kadı Hamamı’ndan “Eşbek” diye söz ettiği için hamam vakıf kayıtlarında Eşbek ve İpariyye hamamı olarak da geçiyor.

İlginizi Çekebilir Tarihi Ünye Kalesi'ne ziyaretçiler için raylı sistem kuruluyor

İlginizi Çekebilir Tarihi eser avcıları bu kapının peşini bırakmıyor