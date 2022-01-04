9 yaşındaki kızını Adnan Oktar’a verdi! İğrenç iddia ses kayıtlarına yansıdı

İstanbul'da 2018 yılında 9 yaşındaki öz kızı S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddia edilen anne Dilek Ç. (45) hakkında 2 ayrı suçtan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Annesinin küçüklük fotoğraflarını örgüte verdiğini iddia eden, şu anda 18 yaşında olan mağdur S.M., o yaştaki çocuğun iddialarına inanılmayacağını düşündüğünden Oktar ve annesinin ses kayıtlarını aldığını belirtti.

S.M. şikayeti nedeniyle örgüt üyelerinin kendisini tehdit ettiğini belirterek, “Biz yaşadığımızdan utanmayalım bunu yapanlar utansın. Cezasının olması gerek” dedi.

MAĞDUR ÇOCUK SES KAYITLARI SUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 20 sayfalık iddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü’nün kuruluşu ve tarihsel gelişimi anlatıldı.

Olay sırasında 15 yaşında olan müşteki S.M.’nin Emniyet Müdürlüğü’ne sunmuş olduğu ses kayıt incelemesine göre; annesi Dilek Ç.’nin kendisini Adnan Oktar’la evlenmesi için yönlendirdiği, evlenirse boğazda evinin olacağını ve lüks araçların olacağını belirterek Adnan Oktar’ın bu durumda ‘Bir taş ile iki kuş vuracağını’ söylediği belirtildi.

ŞÜPHELİ ANNE: BENİ ALSA KOŞA KOŞA GİDERİM HER ŞEYİMİ BIRAKIP

Şüpheli Ç.’nin mağdur S.M.’yi kast ederek “Verdim gitti” şeklinde söylemlerde bulunduğu anlatılan ses kayıtlarında, Oktar’ın mağdurun yaşının sorun olmadığını ve evliliklerinin de normal bir evlilik olmayacağını söylediği anlatıldı.

Mağdurun “Bana sorulması lazımdı” demesi üzerine şüpheli anne Dilek Ç.’nin “Valla millet hocanın peşinde, hoca senin peşinde, daha ne istiyorsun? Beni alsa koşa koşa giderim, her şeyimi bırakıp” dediği belirtilen ses kayıtlarında, Adnan Oktar’ın mağdur için ‘Sultanım’ diye bahsettiği de ifade edildi.

OKTAR’IN KENDİSİNE TACİZDE BULUNURKEN ANNESİ YANINDAYMIŞ

Mağdur çocuk S.M.’nin ifadelerine de yer verilen iddianamede, İsviçre’de yaşadıkları sırada 8 yaşındayken annesinin kendisi adına sosyal medya hesabı açtığını, kendisinin makyajlı ve bikinili fotoğraflarını bu hesapta paylaştığını ve Adnan Oktar grubunda yer alan kişileri eklediğini söylediği kaydedildi.

Örgüt mensubu olan kişilerin annesiyle iletişime geçtiğini ve Adnan Oktar’ın kendisiyle görüşmek istediğini kaydeden mağdur çocuk S.M. 9 yaşındayken bir gece saat 02.00’da annesinin kendisini uyandırdığını, makyaj yaptığını ve dekolteli elbise giydirerek Adnan Oktar’ın yanına götürdüğünü söylediği ifade edildi. Adnan Oktar’ın kendisine tacizde bulunduğu sırada annesinin de yanında olduğunu söyleyen M.D., kendisine 13 buçuk yaşından sonra bu evde kalacağının söylendiğini belirtti.

OKTAR’I İSTEMYEN KIZINI TUVALETE KAPATARAK DÖVDÜ

Adnan Oktar’ın kendisine dekolteli kıyafetler aldığını, bunları giymesini istediğini söylediğini kaydeden mağdur çocuk, İsviçre’ye geri döndüklerinde annesinin Adnan Oktar hayranlarına “Benim kızım Mehdi Adnan Oktar’la evlenecek” şeklinde konuştuğunu söyledi.

Oktar’ın yanına gitmek istemediğini annesine söylediğinde şüpheli Dilek Ç.’nin kendisini tuvalete kaparak dövdüğünü vurgulayan mağdur çocuk, bu sebeple korktuğunu ve kendisinden istenileni yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

Babasının yanına gitmeden yaşadıklarını ses kaydına aldığını söyleyen mağdur çocuk, ses kayıtlarını babasına dinlettirdiğini, velayetini babasının aldığını söyledi. Devletin kendisini koruduğunu ve annesinin kendisine yaklaşmasını söylediğini kaydeden mağdur çocuk, ifadesinde “Beni Adnan Oktar’a pazarlayan öz annem Dilek Ç.’den davacı ve şikâyetçi değilim, çünkü her ne olursa olsun o benim annem. Adnan Oktar isimli şahıstan beni yanına zorla getirttiği, cinsel tacizde bulunduğu için davacı ve şikayetçiyim” dedi.