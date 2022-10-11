ABB’den su indirimi açıklaması: ASKİ iflas ettiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dün önergeyle su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması ile ilgili bir açıklama yaptı. ABB'nin açıklamasında, "Meclis'te alınan bu karar ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır" ifadelerine yer verildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

ABB Meclisi'nde dün yapılan oturumda ucuz siyasi hesaplar yapılarak verilen kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır. Konu hakkında; Ankara'da suyun metreküp maliyeti 24 TL, ücreti ise 13 TL'dir. Ayrıca sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 TL'ye, öğrenci evlerine ise yüzde 50 indirimli su temin edilmektedir.

Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir. Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon metreküp su temini sağlayan ASKİ'nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1.8 miyar TL olacaktır.

Dolayısıyla bu gelir, ASKİ'nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Meclis’te alınan bu karar ASKİ’nin iflas ettirilmesi kararıdır.

ASKİ'nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2.3 milyar TL'dir. Elektrik giderlerinin 2023 yılında fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar TL olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ'nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır.

Ankara'da suya yeni dönemde zam yapılmamıştır. Kademeli su tarifesine geçilmiştir. ASKİ abonelerinin yüzde 82'si en düşük kademedeki tarifeyle ücretlendirilmektedir. Tarifeye ÜFE oranında artış yapılmaktadır. Enflasyonun ve genel ekonomik koşulların doğal bir sonucu olan ÜFE oranları ile Belediyemizin bir ilgisi yoktur. Bu konu merkezi hükümetin konusudur.

BU KARAR ASKİ'NİN İFLAS ETTİRİLMESİ KARARIDIR

Tüm bu kararlar, AK Partili üyelerin çoğunluğunu oluşturduğu ABB Meclisi'nde alınmıştır. Dolayısıyla bugüne kadar sadece Meclis kararları uygulanmıştır. Belediye yönetiminin fiyat artışı yapması söz konusu değildir.

ASKİ, mevcut fiyat tarifesi ile bu yıl şu ana kadar 500 milyon TL zarar etmiştir. Yeni kararın uygulanması ile zararın yıl sonunda kadar 1 milyar 100 milyon TL'ye çıkması beklenmektedir.

Su hayati bir konudur. Bu şartlar altında, Ankara'nın susuz kalmaması için ASKİ'nin devam eden altyapı çalışmaları ve müteahhitlik hizmetleri mecburen durdurulacaktır.

30 yıldır ihmal edilen temiz su hasreti çeken Polatlı, Elmadağ ve Gölbaşı hatlarındaki çalışmalar ile su taşkınlarını önleyecek büyük altyapı çalışmaları da yine zorunlu olarak yarıda bırakılacaktır.

Bu süreçte su temini sağlaması için ASKİ'ye ABB bütçesinden para aktarılacaktır. Bu yüzden Belediyenin büyük projelerinin ihale süreçlerinin iptal edilmesi söz konusudur.

Maalesef bazı sosyal yardımlar ve kırsal kalkınma destekleri de bu karar nedeniyle iptal edilecektir. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır.

Yıllarca halkın cebindeki paraya göz koyulan, uçuk ücretlerle su satılan ve buradan elde edilen gelirlerle cipler, helikopterler, uçaklar, dinozorlar gibi atıl işlere kaynak aktarılan ASKİ, alınan bu kararla “entübe” bir şekilde altyapı projelerini bile yapamaz hale getirilmiştir.

Bundan sonraki süreçte oluşabilecek sel baskınlarının da sorumluları bu kararı alan kişiler olacaktır. Bu yıl elektriğe ortalama yüzde 206, mazota ortalama yüzde 190 zam yapılmış, asgari ücret yüzde 81 oranında artırılmıştır.

Elektrik, doğal gaz, arıtma, personel maliyetleri ve diğer giderlerin soluksuz bir şekilde arttığı bir ortamda su tarifelerinin düşürülmesine yönelik alınan bu kararın iptali için derhal mahkemeye gidilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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