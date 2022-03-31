Adana’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Adana polisi tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Daha önceki dönemlerde yakalanan örgüt mensuplarından ele geçen dijitallerde IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair; fotoğraf ve videoları bulunan 7 şahıs hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)