Ahmet Davutoğlu: Dün kapımızda bekleyenler bugün bize randevu vermiyor

Gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği bir dizi gezi ve toplantı için Adana’ya geldi. Adana’da açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Sözcü’nün de sorularını yanıtladı.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek partisi Genel başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği bir dizi gezi ve toplantı için Adana'ya geldi. Adana'da açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Sözcü'nün de sorularını yanıtladı.

“TÜRKİYE BİR ENKAZIN ALTINDA”

AKP İktidarının planladığı şer senaryosunu uygulamaya geçirdiğini kaydeden Davutoğlu,

“Bu iktidar bir dönem daha devam ederse milli manevi değerleri bitirecek. Böylece rövanşist bir dönem başlayacak. iktidarın halkı kutuplaştırmayı bir an önce bitirmesi lazım. Türkiye bir enkaz altında. Yaşanan ekonomik ve ahlaki deprem altında kaldık.

Bizler bu enkazı kaldırmak için bir aradayız. Altılı masa Buluşmaları bu kutuplaşmaları bitirecek. altılı masadaki diğer partilerle görüş ayrılıklarımız var ama bu görüşme yapmamıza engel değil. Şimdi ilkeleri konuşuyoruz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi kuracağız. Ondan sonra diğer konuları konuşacağız. Bütün bunlar için önce güçlendirilmiş sistemi kuracağız sonra seçim sistemini konuşacağız” dedi.

“SEÇİM YASASI MHP’Yİ KURTARMAK İÇİN YAPILDI”

İktidarın ortakları arasında da görüş ayrılıkları olduğunu, yeni seçim yasasının MHP'yi kurtarmayacağını kaydeden Ahmet Davutoğlu, “Seçim yasası MHP'yi kurtarmak için yapıldı ama MHP yüzde 7'i aşamayacak” iddiasında bulundu.

Davutoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın tavırlarını da eleştirerek, “Sanayi ve ticaret odaları çok korkak davranıyorlar. Dün başbakan iken görüşmek için kapımızda bekleyenler şimdi randevu vermiyorlar. Bütün bunları biz de not alıyoruz. İktidara geldiğimizde bunların hesabını sorarız ” dedi.

İLÇE BAŞKANI'NIN NİKANINA KATILDI

Adana'nın ilçelerine de ziyaret gerçekleştiren Davutoğlu, kadınlar ve gençlerle de toplantılar yaptı. Davutoğlu, Gelecek Partisi İmamoğlu İlçe Başkanı Süleyman Altınköse'nin nikah törenine de katılarak Süleyman ve Hümeyra Altınköse çiftine mutluluklar diledi.