AKP-MHP grubu TÜGVA için İmamoğlu’na direndi

TÜGVA Genel Merkezi’nin 2019’dan beri işgal ettiği İBB arazisinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi için AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile alınan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği karara AKP-MHP grubu direndi. Tahsis kararı “ısrar kararı” olarak meclisten geçti.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının dördüncü birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı. Meclis gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek yeniden görüşülmek üzere meclise gönderilen 5 dosya yer aldı.

Veto edilen TÜGVA Genel Merkezi'nin 2019'dan beri işgal ettiği ve İBB'nin işgaliye cezası kestiği yaklaşık 1000 metrekarelik İBB arazisinin AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi kararı oya sunuldu. AKP-MHP grubu İmamoğlu'nun veto kararına direndi ve tahsis “ısrar kararı” olarak meclisten geçti.

“TÜGVA'NIN ARKA BAHÇESİ”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Gülsüm Polat “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi isimlerin yönetiminde bulunduğu TÜGVA'nın genel merkezinin arka bahçesi burası.

İBB buraya ecrimisil gönderdi. Duvar ve tellerle çevrilerek İBB arazisine el konulmuş durumda. TÜGVA hiçbir ödeme yapmadı. Tam bu sırada Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edilmesi isteniyor. TÜGVA, ecrimisili ödeyerek ya da arsayı tahliye ederek ortak kullanıma açıp sorunu çözebilir” dedi.

“İSİMLERİ YIPRATMAK DOĞRU DEĞİL”

AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz “Arazinin geçmişi ile ilgili anlattıkları doğru. CHP'nin bu konularla ilgili alerjisi var. Öcü gibi gördüğünüz alanlara gidip bakalım dedik. Burada olmayan isimlerin, kurumların adı zikrediliyor, yıpratılması doğru değil. Biz Eyüpsultan Belediyesi olarak İBB'ye vermek üzere eş değer alan arıyoruz” dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Mithat Çelik “AK Parti'nin TÜGVA'ya nasıl kıyak yaptığını gösteren bir konu. Bu karar İstanbul'un menfaatine değil. AK Parti'nin; İBB menfaatini mi İstanbul'un menfaatini mi yoksa TÜGVA'nın menfaatini mi önceleyecekler karar vermeleri gerekiyor” diye konuştu.

“UZAYA ROKET GÖNDEREN GENÇLİK”

AKP'li Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut “CHP'liler ne zaman sıkışsa bizim vakıflarımıza saldırarak çıkış yolu aramaya çalışıyor. Ben size İBB'nin Adalar'da TÜGVA merkezini nasıl işgal ettiğini hatırlatmak istiyorum.

Bizim kurumlarımıza vakıflarımıza bu şekilde saldırmayın. Buradaki gençler uzaya roket gönderen gençlik. Milli manevi değerlerle saldırarak hiçbir şey elde edemezsiniz” dedi.

“TÜGVA İŞGAL ETTİĞİ İBB MÜLKLERİNDEN ÇIKMALI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Adalar İskelesini işgal eden TÜGVA. İskele İBB'nin mülkiyetinde. TÜGVA burada siyasi etkinlik, düğün organize etti kullandığı süre boyunca. Gençler için kullanmadı. TÜGVA işgal ettiği tüm İBB mülklerinden derhal çıkmalıdır” diye konuştu.

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar “Konunun TÜGVA ile ilgisi yok. Birkaç fırka ezberlemişler onu tekrar edip duruyorlar. Onların derdi çeşitli vakıfları zikrederek medeniyet değerlerimize hakaret etmek. Bizim vakıf geleneğimize karşılar. Vakıf duyunca alerjileri artıyor. Bu alerji 80-90 yıldır devam ediyor. O vakıflarda yetişen insanların değerlerine karşılar. Bizim medeniyetimize düşmanlıklarına devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

AKP: İTFAİYEYİ BÖLÜP PARÇALAMAK İSTİYORLAR

İBB yönetiminin İtfaiye Dairesi Başkanlığı altında uygulamada görülen aksaklıkların ortadan kaldırılması, bürokrasinin azaltılması ve daha hızlı işlem yapılabilmesi amacıyla Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü kurulmasına ilişkin sunduğu ve AKP-MHP grubu oyları ile geçtiğimiz eylül ayında reddedilen teklif de İmamoğlu tarafından veto edilmişti. Veto kararı oturumda meclisteki AKP-MHP'nin çoğunluk oyları ile tekrar reddedildi. Israr kararı olarak kabul edilmiş oldu.

Raporla ilgili söz alan CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi “Samsun, İzmir, Bursa'da bu birim müdürlük olarak hizmet veriyor. Komisyon ‘itfaiyenin yapısına zarar verir' diyerek reddediyor. Diğer şehirlerde zarar vermiyor, niye İstanbul'da zarar versin” diye tepki gösterdi.

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar “İtfaiyenin yapısının bölüp parçalamak istiyorlar. Ruhsat işlemlerine müdahale etmek istiyorlar. Rant işleri ile biraz daha az meşgul olsunlar. Buraya eski bir CHP ilçe başkanının atanacağını biliyoruz. Onun için müdürlük kurmak istiyorlar. İtfaiye içinde bu birimler zaten var” karşılığını verdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Bu döneme ilişkin engellemeler kitabı yapılırsa birinci sırada bu gelir. Rant işleri AK Parti'nin işidir. Onu geçeceksiniz. Kimin atanacağı belli diyor. Yok böyle bir şey. Atama yapacak olsak başka bir birime atardık niye yeni müdürlük kurmak için uğraşalım. Bunlar hikaye. 28 belediyede bu birim müdürlük düzeyinde. Oralarda farklı işler mi oluyor? Önleyici yangın çalışmaları için bu birimi kurmak istiyoruz. Ne başına CHP'li gelecek, ne de itfaiyeye bölmek, parçalamak istiyoruz” dedi.

“VATANDAŞIN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ENGEL OLUYORLAR”

İmamoğlu'nun veto ettiği Pendik ve Bağcılar'daki İBB arazilerinin satışına ilişkin verilen ret kararı da ısrar kararı olarak geçti. AKP-MHP grubu İmamoğlu'nun vetosuna direndi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı,

“Pendik'te vatandaş arsanın kendisine satılması için talepte bulunuyor. Vatandaşın sorununu çözecek bir teklif ama İBB'ye gelir olur diye reddediyorlar. Bağcılar'da da vatandaşa satılan hisseli bir arazi var. Aynı şekilde İBB kasasına para girmesin diye engelleme çabası. Her iki talep de vatandaşın talebi, AKP grubu vatandaşın sorunlarının çözümüne engel oluyor” diye tepki gösterdi.

CHP'li Mithat Çelik “Bağcılar'daki arazinin kentsel dönüşümde kullanılması için reddediyorlar. Ama imar durumu kentsel dönüşümde kullanılmasına uygun değil. Amaçları İBB'nin kasasına para girmesini engellemek” dedi.

Kaynar “Bizim engellemek gibi bir niyetimiz yok. Ama arkadaşların belediyenin elinde ne var ne yok satmak gibi bir niyetleri var. Biz bu teklifi yapsak CHP karşı çıkardı. Şimdi gözlerini rant bürüdü” dedi. Balyalı “Burası hisseli bir parsel. Dörtte biri İBB'ye ait. Üstünde kurulu işleyen bir sanayi tesisi, lojistik depoları var. Geçmiş dönemde kurulmasına izin verilmiş. O tesisi kaldırıp nasıl kentsel dönüşüm yapalım? Gözümüzü rant bürüdüğü yok” yanıtını verdi.

ESENLER BELEDİYESİ İLE PROTOKOLÜNE DE RET

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nin ortak kullanımı için Esenler Belediyesi ile İBB arasında yapılmak istenen ancak çoğunluk oyları ile iade edilen protokol dosyası da yeniden oylandı ve AKP-MHP grubu kararını değiştirmedi. Protokol teklifi vetosu da reddedilmiş oldu.

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